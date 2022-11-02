Глава Eni: удар по Европе будет большим

С каждым днем, приближающим 5 декабря, день введения европейского эмбарго на российскую нефть и потолка цен на нее, все больше новостей и размышлений о том, чем европейцам ее замещать. Глава итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци считает, что так же, как в случае с газом, большую помощь в замене российской нефти Европе, которая сейчас продолжает активно покупать нефть и нефтепродукты у России, могут оказать Соединенные Штаты.
Клаудио Дескальци рассказал корреспонденту Bloomberg на проходящей сейчас в Абу-Даби энергетической конференции ADIPEC, что после вступления в силу эмбарго Брюсселю будет необходимо компенсировать потерю приблизительно 2 млн бар./д. российской нефти. Удар по Европе будет большим, добавил глава Eni.
По мнению Дескальци, на нефтяных рынках сейчас играют одновременно и «бычьи», и «медвежьи» силы. В результате сложного взаимодействия между друг другом они, считает глава Eni, будут поддерживать цену барреля нефти до конца этого года в районе 90 долларов. ОПЕК, месяц назад объявивший о снижении добычи нефти на 2 млн бар./д., пытается держать цены в диапазоне от 90 до 100 долларов за «бочку».
С одной стороны, на нефтяные цены, естественно, воздействуют опасения рецессии, которую все больше экономистов с каждым днем считают неизбежной если не в этом, то уж в следующем году точно. К этим страхам следует прибавить локдауны в Китае, не позволяющие китайской экономике сбросить оковы ограничений и начать работать, как говорится, на полную мощность.
В последние дни и недели, когда казалось, что пандемия в Поднебесной пошла на спад и Пекин вот-вот начнет снимать ограничения и отменять локдауны, были зафиксированы новые вспышки и локдауны с ограничениями были введены в новых городах и районах. Напомним, что Китай продолжает бороться с Covid-19 при помощи стратегии «нулевой терпимости», от которой отказались все остальные страны. В понедельник утром, кстати, за баррель нефти марки Brent давали приблизительно 94 доллара, на 1,4% меньше, чем в конце прошлой недели. Эксперты объясняют это снижение как раз новыми локдаунами в КНР.
Что касается «бычьих» сил, то, как подчеркнул Клаудио Дескальци, следует признать, что рынку придется смириться с потерей определенного объема российской нефти и недофинансированием.
Инвесторы, особенно это касается европейских финансистов, не горят желанием много инвестировать в нефтянку из-за серьезной политической неопределенности в долгосрочной перспективе.