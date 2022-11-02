Глава Eni: удар по Европе будет большим

С каждым днем, приближающим 5 декабря, день введения европейского эмбарго на российскую нефть и потолка цен на нее, все больше новостей и размышлений о том, чем европейцам ее замещать. Глава итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци считает, что так же, как в случае с газом, большую помощь в замене российской нефти Европе, которая сейчас продолжает активно покупать нефть и нефтепродукты у России, могут оказать Соединенные Штаты.

Клаудио Дескальци рассказал корреспонденту Bloomberg на проходящей сейчас в Абу-Даби энергетической конференции ADIPEC, что после вступления в силу эмбарго Брюсселю будет необходимо компенсировать потерю приблизительно 2 млн бар./д. российской нефти. Удар по Европе будет большим, добавил глава Eni.