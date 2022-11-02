Фотовыставка о спартакиаде промышленников-2022 открылась в Москве на Цветном бульваре

Москвичи и гости города смогут поближе познакомиться со столичной промышленностью на фотовыставке, посвященной спартакиаде «Моспром-2022», которая открылась в сквере на Цветном бульваре. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Спартакиада «Моспром» четвертый год подряд объединяет на одной площадке инженеров, механиков и других специалистов ведущих столичных заводов. В 2022 году на участие в мероприятии было подано более 4,5 тысячи заявок, промышленники состязались в играх в футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей и бильярд, а также в плавании, киберспорте и легкой атлетике. Финал спартакиады прошел в спорткомплексе «Лужники» 24 сентября. А 1 ноября на Цветном бульваре открылась фотовыставка, посвященная участкам соревнований. Она будет работать до конца этого месяца», – рассказал Овчинский.

На выставке посетители смогут увидеть фото победителей турнира по баскетболу – команды Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, там представлены снимки участников команды по киберспорту московского вертолетного завода «Миль и Камов», сборной по плаванию «Фабрики вентиляции Галвент», сборной по волейболу предприятия «Гранит», хоккейной команды авиастроительной «Корпорации «Иркут» и футбольной команды «Московского машиностроительного завода «Авангард».

Автор выставки – спортивный фотограф Артем Самигуллин. Среди его работ – снимки знаменитых зарубежных и отечественных спортсменов и актеров.