ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию украинских спецслужб, которую они планировали провести на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Крыму, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. У него изъято несколько взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Согласно оценкам специалистов-энергетиков, в случае повреждения объекта без электричества остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе учреждения социально значимой инфраструктуры Крыма.

По данному факту следственными органами заведено дело по статьям УК РФ «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории России.

Как ранее писал «Эксперт», Федеральная служба безопасности предотвратила в конце сентября серию терактов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым.

По данным ЦОС ФСБ, российские контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, руководившего завербованными источниками из числа националистов.