Как провести десульфатацию аккумулятора своими руками?

Сульфатация — естественный химический процесс, который протекает во всех аккумуляторных батареях. Скорость протекания этого явления зависит от правильности эксплуатации АКБ.

Сам процесс характеризуется накоплением на поверхности пластин солей свинца — сульфата. Обрастание электродов приводит к падению емкости. В результате способность накапливать и держать заряд может настолько ухудшиться, что аккумулятор перестанет функционировать.

Чтобы почистить электроды от солей свинца, проводят десульфатацию автомобильного аккумулятора. Но прежде чем подробнее рассказать об этой процедуре, разберемся, от чего происходит сульфатация.

Причины сульфатации АКБ

Глубокий разряд – приводит к образованию толстого слоя сульфата. После зарядки на пластинах может остаться до 15% соляных кристаллов. С последующим глубоким разрядом процентное содержание соли увеличится еще в два раза. После пяти таких разрядок аккумулятор может не восстановиться.

Низкие температуры – ускоряют образование сульфата. Это связано с тем, что в мороз батарея садится быстрее.

Повышенные температуры – не менее вредны для АКБ, чем низкие. Если источник питания разряжен, то при высокой температуре ускоряется процесс образования сернокислотных солей.

Хранение аккумулятора в разряженном состоянии также плохо сказывается на состоянии пластин. Электроды сульфатируются медленно, но кристаллы свинца становятся сверхпрочными на стенках пластин.

Для каких АКБ можно провести десульфатацию своими руками?

Перед проведением десульфатации нужно убедиться, что проблема действительно только в отложении солей свинца на поверхности пластин, а не в их разрушении или коротком замыкании банок.

К признакам сульфатации относят следующие:

Быстрая разрядка/зарядка АКБ.

Быстрое закипание во время подзарядки.

На электродах видны следы белого налета.

Снижение емкости от изначальной на 30–50%.

Однако, если совпадают сразу несколько перечисленных признаков, восстановить емкость источника питания будет бесполезным занятием. Также невозможно восстановить батарею с осыпавшимися электродами и коротким замыканием. В этом случае лучше заменить батарею на новую. Надежный аккумулятор по адекватной цене можно купить в интернет-магазине 1AK.BY. Старый элемент питания можно сдать за денежное вознаграждение для безопасной утилизации.

Методы десульфатации

Для современных аккумуляторов можно использовать следующие способы восстановления АКБ:

Химическая чистка

Метод подразумевает применение специальных средств: порошков, растворов. Популярным химическим веществом считает порошок «Трилон Б», который подойдет для АКБ с незапущенной степенью сульфатации.

Что нужно сделать:

Приготовить раствор. В 1000 мл воды растворяют 100 гр порошка.

Вылить электролит.

Залить приготовленную жидкость. Закрутить пробки. Оставить АКБ на 50–60 мин.

Слить раствор.

Промыть пластинки дистиллированной водой.

Налить в банки свежий электролит.

Проверить плотность залитой жидкости.

Если пластины уже осыпались – этот способ не поможет.

Использование специальной подзарядки

Для процедуры нужно специальное З/У. Как проводится десульфатация:

Аккумулятор подключают к прибору с соблюдением полярности.

На подзарядке выбирают опцию десульфатации.

По завершении процедуры З/У отключают от сети, отсоединяют от элемента питания.

Здесь десульфатация основана на цикличности. На АКБ подается напряжение для заряда, а после — для разряда. Когда длится цикл зарядки, ток равен 1 ампер, а во время разрядки – 1/10 части от ранее заданной величины.

Десульфатация аккумулятора стандартным зарядным устройством

Батареи восстанавливают обычным З/У с опцией регулировки основных технических параметров. Алгоритм следующий:

Проверьте состояние электролита. При низком уровне долейте дистиллированную воду (только для обслуживаемых АКБ). Также проверьте плотность жидкости. Норма — 1,27-1,28 г/см 3 .

. Установите напряжение заряда на уровне 14,0–14,3 В. Сила тока — 1 А. В таком режиме проводите заряд в течение восьми часов. По завершении этого этапа вольтаж должен увеличиться. АКБ отключают, оставляя на сутки в состоянии покоя.

На втором этапе снова поставьте АКБ на подзарядку на восемь часов, увеличив ток до 2,0 А. При этом плотность жидкости и вольтаж увеличатся.

На третьем этапе разряжайте аккумулятор на протяжении 8 часов до минимального значения напряжения в 10,5 вольт, не ниже. Для разрядки включите обычную автомобильную лампу.

На последнем этапе алгоритм повторяют до момента, пока плотность электролита не повысится до 1,17 г/см3.

Минус метода — требует много времени. Иногда требуется 7–10 дней. Но вы сможете восстановить емкость почти на 90%.

Рекомендации по профилактике сульфатации

Периодически подзаряжайте аккумулятор от генератора, хотя бы один раз в семь дней, отправляясь в поездки длительностью до часа. Рекомендуется подзарядить батарею и перед началом зимнего сезона, перед длительным хранением. В обслуживаемых батареях контролируйте уровень и плотность электролита. При падении уровня долейте дистиллированную воду. Электроды должны быть полностью покрыты жидкостью. В необслуживаемых аккумуляторах следите, чтобы электролит не выкипал. Избегайте перезаряда. Заряжайте источник питания по алгоритму в несколько этапов. Если автомобиль оснащен дизельным мотором или дополнительной электроникой, выбирайте АКБ с емкостью чуть больше рекомендованной производителем машины. Однако учитывайте допустимые размеры посадочной площадки. Избегайте разрядов до нуля. Не используйте полностью разряженные элементы питания. Заряжайте батарею перед установкой в автомобиль, если она долго находилась на хранении.

В зависимости от технологии производства и условий эксплуатации свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом прослужит 2–5 лет. AGM-, GEL-, EFB-батареи способны проработать 5–10 лет.

В заключение отметим, что десульфатация АКБ своими руками — это несложный процесс. От солей свинца помогает избавиться обычное З/У, которое найдется почти у каждого водителя. Главное — следовать алгоритму.

Также учитывайте, что не все источники питания можно реанимировать. Это зависит от состояния элемента питания и его «возраста».