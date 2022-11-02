Казначейство США готовится к обратному выкупу Treasuries

В ежеквартальном сообщении о стратегии управления долгом, опубликованном в среду, Казначейство США заявило, что продолжит оценивать возможность реализации программы по выкупу облигаций. В последний раз оно проводило такие операции с марта 2000 года по апрель 2002-го — во времена взрыва «пузыря доткомов». Но сейчас ликвидность рынка U.S. Treasuries упала до самого низкого уровня за 20 лет, исключая лишь мировой финансовый кризис 2008 года.

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В октябре министр финансов США Джанет Йеллен выражала озабоченность возможным сбоем в торговле казначейскими облигациями. «Мы обеспокоены потерей адекватной ликвидности на рынке», — заявляла она.

Ликвидность падает из-за начатого ФРС «количественного ужесточения» — она сокращает размер своего баланса, позволяя облигациям достичь срока погашения и не реинвестируя деньги. Это означает, что рынок покинул крупнейший покупатель.

Казначейство уже опрашивало дилеров в октябре о том, как мог бы работать обратный выкуп. Обсуждались требуемые объемы и возможные схемы.

«Казначейство продолжает встречаться с широким кругом участников рынка, чтобы оценить затраты и выгоды, связанные с обратным выкупом, — говорится в его сообщении в среду. В нем также отмечается, пока не принято никакого решения о том, следует ли — и каким именно образом — реализовать программу обратного выкупа.

Тем не менее источник в одном из первичных дилеров рынка казначейских облигаций заявил Reuters, что выкуп ценных бумаг, находящихся в обращении, был бы естественным шагом для поддержки ликвидности. Он сообщил, что приветствует эти планы как знак приверженности Казначейства обеспечению нормального функционирования рынка.

Bloomberg, однако, цитирует экономистов Jefferies Томаса Саймонса и Анету Марковска: «Обратных выкупов в ближайшее время не будет… а может и вовсе не будет. Мы довольно скептически относились к тому, что программа обратного выкупа когда-либо увидит свет, и мы остаемся при этом мнении после сегодняшнего объявления».