Взлом горячего кошелька криптобиржи Deribit привел к серьезным последствиям

Криптовалютная биржа Deribit сообщила сегодня, что «незадолго до полуночи по Гринвичу 1 ноября 2022 года» «горячий» кошелек биржи был взломан хакерами, похищено $28 млн.

«Мы проводим текущие проверки безопасности и вынуждены приостановить снятие средств, включая сторонних хранителей, ... до тех пор, пока мы не будем уверены, что все безопасно для повторного открытия», говорится в сообщении биржи.

При этом Deribit заявляет, что убытки будут возмещены за счет страхового фонда, а хакерская атака не повлияет на текущую деятельность биржи.

Биржа акцентирует внимание на том, что «в компании принято хранить 99% средств наших пользователей в холодном хранилище, чтобы ограничить влияние подобных событий».

Как рассказал «Эксперту» один из российских разработчиков программного обеспечения для биржевых торгов, системы защиты от взлома многих криптовалютных бирж «слабенькие, отстают от современных на год-два. Многие российские брокеры, не говоря уж про Московскую биржу, намного качественнее защищены от хакерских атак, чем криптобиржи».

Deribit работает с июня 2016 года. Основной объем операций совершается с фьючерсами и опционами на биткоин и эфириум. Биржа пользуется большой популярностью у спекулянтов из-за одних из самых низких в мире комиссий. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды), основатели — Джон Янсен совместно с Андреем Яновским, Себастьяном Смычинским и Мариусом Янсеном.

Об ограничениях операций с криптовалютами резидентов РФ, как того требует последний санкционный пакет ЕС, биржа Deribit ничего не сообщала.

