Хуснуллин пообещал рекордный ввод жилья и «беспрецедентную» модернизацию ЖКХ

Выступая в Совете Федерации, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за десять месяцев в России ввели в эксплуатацию 84,36 млн кв. метров жилья, что на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К 2030 году планируется построить 1 млрд «квадратов» «доступного» нового жилья и провести «беспрецедентную по охвату модернизацию систем ЖКХ», написал он в своем Telegram-канале.

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«Одна из главных задача – обеспечить людей доступным жильем. Поэтому к 2030 году построим 1 млрд кв метров нового жилья. По этому году уже ввели 84 млн кв. метров и уже сейчас могу сказать, что в этом году рассчитываем на очередной рекорд, хотим ввести 93-95 млн кв м жилья. В прошлом году в России построили 92,6 млн квадратных метров, что стало рекордом за всю историю страны. Проведем беспрецедентную по охвату модернизацию систем ЖКХ. Заменим ветхие и аварийные сети, чтобы повысить качество и надежность услуг», — сообщил Хуснуллин.

В ходе выступления он отметил, что программу модернизации ЖКХ в регионах планируется утвердить до конца текущего года. На ее реализацию предусмотрено порядка 30 млрд рублей в 2023 году, еще 100 млрд рублей — в 2024-м и 150 млрд рублей — в 2025-ом. К этим 280 миллиардам, по его словам, будет еще дополнительно привлечена примерно такая же сумма. На эти 500-600 млрд рублей планируется в первую очередь заменить ветхие коммунальные сети, которых в стране, по данным Хуснуллина, около 40%.

Вице-премьер на правительственном часе рассказал также о предстоящей работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ. По его словам, там уже составлен пообъектный план строительства на три года. Более 6 200 объектов сейчас находятся в работе, порядка 3 500 — уже сданы.

«Хочу поблагодарить строителей, которые сейчас работают в этих регионах, а их уже 44 000 человек. Можем честно назвать это самой большой стройкой в стране», — добавил Хуснуллин.