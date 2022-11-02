Красный флаг над Ираном поддержит российскую нефтянку

Внешний фон с утра среды можно назвать позитивным: растут американские фьючерсы и основные сырьевые активы, включая нефть. Причем, нефть, прибавляя чуть менее процента, сумела уйти выше отметки $95 за баррель, которая ранее неоднократно выступала сильной преградой для роста.

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Кроме ожиданий, что сегодня ФРС даст сигналы о возможности замедления темпов повышения процентных ставок в дальнейшем, поддержку нефти оказывает геополитика — Саудовская Аравия всерьез опасается атак со стороны Ирана. В Иране над куполом мечети Джамкаран поднято красное знамя — но не как символ солидарности всех трудящихся, а как «флаг возмездия». Ранее Иран обвинял США, Саудовскую Аравию и Израиль в организации внутренних протестов в Исламской Республике.

Кроме того, вышедшие вчера поздно вечером данные Американского института нефти зафиксировали сильное снижение запасов нефти и бензина в Штатах, что, естественно, тоже поддерживает нефть сегодня с утра.

Если «черному золоту» удастся закрепиться выше $95 (во многом это будет зависеть от данных Минэнерго США по запасам и риторики главы ФРС), то ему будет открыта дорога к $105 с промежуточным сопротивлением в районе $98. Фундаментально нефть будут поддерживать ожидания прекращения распродаж из стратегических резервов США после промежуточных выборов в Сенат 8 ноября.

Однако российские инвесторы внешний позитив пока игнорируют. Рынок акций в первый час торгов снижался — Индекс Мосбиржи на пике терял около полупроцента. Связано это с тем, что в сложной геополитической ситуации инвесторы боятся наращивать длинные позиции (особенно маржинальные) в преддверии трехдневных выходных. Дополнительные риски вносит и неопределенность со стороны ФРС.

Пока снижение идет по всему спектру «голубых фишек», включая нефтяные акции. Но именно они могут первыми начать разворот вверх и увлечь за собой весь рынок.

В частности, акции «Роснефти» уже несколько последних дней выглядят хуже рынка. Накопленная в них ранее техническая перекупленность снята, бумага может возобновить подъем в любое время — как на дорожающей нефти, так и на приближении отсечки реестра под выплату промежуточных дивидендов. Потенциал роста «Роснефти» до ближайшего сопротивления составляет свыше 12%.

Хуже выглядит техническая картина по «Лукойлу», который уже в который раз не может пробить сопротивление 4700 руб. Однако если это произойдет, то динамика роста «Лукойла» может быть более сильной, чем у «Роснефти», поскольку спекулянты будут экстренно закрывать шорты.

Чуть хуже рынка выглядят акции сталеваров, где продолжается коррекция после почти 50-процентного роста.

В лидерах подъема сегодня расположились акции «второго эшелона». Лучше рынка чувствуют себя производители удобрений «Фосагро» и «Акрон». Эти бумаги слабо участвовали в общем ралли прошлой недели. К тому же проблемы с вывозом украинского зерна привели к скачку цен, что, естественно, позитивно для компаний продовольственного и агрохимического сектора.

В целом же в последние дни мы часто наблюдали снижение рынка акций в первой половине дня и его разворот вверх позднее. Пока Индекс Мосбиржи находится в стадии роста — до сопротивления ему остается еще около 2%.

Рубль теряет к доллару около 0,5%, то есть чуть больше, чем он вчера сумел отобрать у американской валюты. Принципиальная картина по паре доллар-рубль не меняется: она продолжает с низкой амплитудой колебаться вокруг отметки 61,5. Аналитики прогнозируют стабильность курса рубля в ближайшие дни.

