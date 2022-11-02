Минфин перевыполнил квартальный план размещений ОФЗ в 2,6 раза

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,976 млрд рублей. На первом аукционе были размещены бумаги с постоянным купонным доходом на 47,5 млрд рублей, на втором — облигации с переменным купонным доходом на 108,4 млрд рублей, на третьем — ОФЗ с индексируемым номиналом на 11 млрд рублей.

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Как сообщается на сайте министерства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на сумму 47,499 млрд рублей при спросе 132,713 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 36,669 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,092% от номинала, что соответствует доходности 10,9% годовых.

На втором аукционе, состоявшемся 2 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на общую сумму 108,424 млрд рублей по номиналу при спросе 173,991 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 105,707 млрд рублей при цене отсечения 97,04% от номинала и средневзвешенной цене 97,18% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 11,053 млрд рублей при спросе 19,198 млрд рублей. Выручка от размещения составила 10,36 млрд рублей при цене отсечения 93,32% от номинала и средневзвешенной цене 93,48% от номинала.

Неделей ранее, 26 октября, Минфин провел аналогичные безлимитные аукционы. Общий объем размещения ОФЗ составил 177,56 млрд рублей, а суммарный спрос достиг 337 млрд рублей, что явлется лучшим результатом с апреля 2021 года. Еще неделей ранее на двух аукционах, состоявшихся 19 октября, ОФЗ были размещены на общую сумму 50 млрд рублей. Таким образом, Минфин за три аукционных дня (19 и 26 октября, 2 ноября) смог привлечь 394,53 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза. Ведомство планировало в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.