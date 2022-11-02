Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

На брифинге 2 ноября Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражён пункт управления 15-го полка национально гвардии Украины в районе населённого пункта Кировск (ДНР). Поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 169 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу РСЗО «Ураган» украинских войск в районе населённого пункта Малые Проходы (Харьковская область). Уничтожен склад боеприпасов в Елизаветовке (ДНР) и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела (Черкасская область).

На Купянском направлении ВСУ силами 2 батальонов, которые были усилены иностранными наёмниками, предпринял попытку атаковать в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). В результате огневого поражения и активных действий подразделений ВС РФ противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 боевиков, 6 танков, 5 боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении ВС РФ предотвратили попытки прорыва украинских военных в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских националистов, 2 танка, 9 боевых бронированных машин и 7 единиц автомобильной техники. Уничтожена радиолокационная станция наведения и целеуказания ВСУ ЗРК С-300.

Попытки украинской армии атаковать в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка (ЛНР) также были пресечены. В результате уничтожено 250 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевых машины пехоты, 5 пикапов и 2 автомобиля.

Системы ПВО РФ за сутки сбили в воздухе 24 снаряда РСЗО, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населённых пунктов Антоновка и Новая Каховка (Херсонская область), а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Макеевка (ДНР) и Чернобаевка (Херсонская область). Помимо этого, в районе населённого пункта Антоновка (Херсонская область) уничтожены 2 американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее «Эксперт» писал, что Минобороны РФ на брифинге 1 ноября сообщило о беспрецедентных успехах, которых российская армии добилась в ходе СВО на Украине.

По данным, озвученным Конашенковым, в результате нанесения ВС РФ массированного удара было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Действия союзных сил значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также российские удары нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

