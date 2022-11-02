Мишустин поручил Патрушеву проконтролировать подготовку к новому сельскохозяйственному сезону

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.

На заседании правительства в среду обсуждались предварительные итоги уборки урожая в 2022 году, передаёт РИА Новости.

«Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания, – сказал Мишустин, обращаясь к Патрушеву. – Если потребуется – помочь сельхозпроизводителям. Также прошу вас постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону».

По словам премьер-министра, это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений и так далее».

Как ранее писал «Эксперт», в конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в текущем году должен стать достойным, а по некоторым составляющим – рекордным.

«По оперативным данным – министр сейчас доложит – урожай в текущем году обещают быть достойным, – подчеркнул российский лидер. – По некоторым составляющим – просто рекордным».

