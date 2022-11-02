Мобилизованным нужен надежный тыл

Депутаты Госдумы предложили уравнять подъемные мобилизованным из разных регионов России за счет федерального бюджета. В письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, озвучена просьба о компенсации региональным бюджетам соответствующих расходов, при учете того, что разовая выплата тем, кто был призван в ходе частичной мобилизации или решил принять участие в СВО добровольно, составит не менее 195 тысяч рублей.

Как отметила в комментарии «Эксперту» доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, 195 тысяч рублей — это так называемая основная выплата, положенная всем гражданам вне зависимости от региона проживания.

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«Некоторые регионы по своей инициативе доплачивают мобилизованным. Конкретная сумма устанавливается властями регионов самостоятельно. Так, например, в Иркутской, Омской, Тульской, Мурманской областях мобилизованные получают дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей. В Крыму, Севастополе — 200 тысяч рублей. В Москве выплаты решили сразу сделать ежемесячными, предполагается, что они составят по 50 тысяч рублей», — уточнила эксперт.

По сути, такая дифференциация вызвана тем, что поддержку рублем отдали на откуп региональным властям. А возможности-то у всех регионов разные. Бюджет многих субъектов серьезных сверхтрат позволить себе просто не может. Однако какое значение это имеет для людей, отправляющихся в зону СВО? Рисковать-то севастопольцы, москвичи и, например, омичи, будут в равной степени. Так что выравнивание за счет ресурсов центра — вполне логичная идея. Вопрос лишь в том, если для этого ресурсы у самого центра.

Конечно, сформулированная в письме депутатов-единороссов главе кабмина мера поддержки является далеко не первой и явно не последней, предлагаемой депутатами, сенаторами и просто неравнодушными гражданами. Правительство регулярно принимает все новые и новые решения, направленные на то, чтобы прикрыть тылы тех, кто участвует в СВО, в том числе и финансово.

В частности, 29 октября кабмин уточнил правила назначения мер соцподдержки семей мобилизованных граждан. В соответствующем постановлении отмечается, что доходы тех, кто был призван для участия в СВО, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.

«Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт», — сказано в сообщении на сайте правительства.

Стоит отметить, что если в среднем по стране средний прожиточный минимум составляет 12274 рублей, то по регионам он, опять же, разнится. Например, в Москве он, в расчете на душу населения, составляет 18714 рублей. А в Пензе — 10038 рублей. Однако, безусловно, хоть какое-то пособие лучше, чем полное его отсутствие.

Так или иначе, Минфин, рассчитывая охват мерами господдержки на ближайшую трехлетку, говорит о почти потенциальных 10 млн получателей. С 2023 года будет запущено универсальное ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На эти цели в бюджет заложено более 3,5 трлн рублей.

При этом, по мнению Оксаны Карпенко, принятое постановление, в целом не повлияет на общее количество получателей господдержки. «Число получателей адресной поддержки в виде социальных пособий для малоимущих не подвергнется существенным изменениям, так как при оценке нуждаемости рассчитывается среднедушевой доход на члена семьи, не подвергшийся изменениям», — заметила эксперт.

Нематериальный фактор также играет роль

Однако важны не только пособия и единовременные выплаты. Все-таки поддержка априори не должна исчерпываться деньгами. По словам доцента экономического факультета РУДН, так называемые неденежные льготы являются наиболее непроработанной сферой.

«К таким льготам можно отнести предоставление права на внеочередное предоставление мест в детских садах бесплатное двухразовое школьное питание для детей мобилизованных, предоставление льгот по уплате услуг ЖКХ. Регионам стоит также рассмотреть возможность обеспечения семей мобилизованных земельными участками», — отметила Оксана Карпенко.

Точечно регионы уже предпринимают подобные меры. Но масштаб помощи зависит от креативности руководства субъектов, их погруженности в проблемы населения и, конечно, от финансовых возможностей. В итоге нематериальная поддержка принимает разные формы.

Например, в Удмуртии в пакет мер добавили организацию профессионального обучения, помощь в поиске работы и даже в открытии собственного дела. В Ингушетии, помимо оформления детей в детсады без очереди и горячего питания для школьников, ввели бесплатное обеспечение прописанными врачами медикаментами родителей мобилизованных. Безработным членам семьи также помогают с поиском работы. В Тульской области предложили регистрировать браки мобилизованных онлайн. А в Якутии ЗАГСы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы сочетать браком тех, кто призван по частичной мобилизации с их избранницами.

«Любые меры поддержки мобилизованных актуальны. Те, кто идет на фронт, должны чувствовать поддержку государства и общества. Помимо финансового важен и идеологический компонент. Необходима декларация первоочередности поддержки фронтовиков, нужен особый социальный норматив отношения к ним и их запросам», — подчеркнул в ьеседе с корреспондентом «Эксперта» директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» Михаил Чураков.

«По собственному полугодовому опыту помощи войскам, могу сказать, что ощущение всемерности, не ограниченной формальными нормами моральной и организационной поддержки, крайне важны», — добавил он.

Остается добавить, что завтра президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению нужд специальной военной операции. И, наверное, было бы целесообразно, чтобы круг вопросов, касающийся как материальной, так и нематериальной поддержки участников спецоперации на Украине находился на постоянном пристальном контроле данного органа.