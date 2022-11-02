Мосбиржа снизила обороты

Московская биржа подвела итоги торгов в октябре. Их общий объем составил 71,7 трлн рублей, в то время как месяцем ранее — 74,3 трлн рублей. При этом лучшую динамику объема операций отразил именно денежный рынок. Здесь зафиксирован рост на 6,8%. В том числе объем операций РЕПО с центральным контрагентом увеличился на 28,1%, а РЕПО с клиринговыми сертификатами участия — на 8%.

В денежном эквиваленте объем торгов на фондовом рынке составил 1 953,6 млрд рублей в октябре против 2 506, 4 млрд рублей в сентябре. В части акций, депозитарных расписок и паев зафиксировано снижение до 1 008,3 млрд рублей с 1 466,6 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 945,3 млрд рублей против 1 039,8 млрд рублей месяцем ранее.

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Снижение зафиксировано и на валютном рынке — 14,9 трл рублей vs 19,5 трл рублей. При этом объем торгов на денежном рынке увеличился до 50,1 трлн рублей (46,9 трлн рублей в сентябре 2022 года), среднедневной объем операций составил 2 386,1 млрд рублей (2 132,4 млрд рублей). Объем торгов драгоценными металлами — 10,7 млрд рублей (13,1 млрд рублей), в том числе объем торгов золотом — 10,5 млрд рублей, серебром – 0,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что снижение общего объема торгов на Мосбирже происходит уже не первый месяц. Например, в августе общий объем торгов составлял 81,2 трлн рублей, в сентябре — 74,3 трлн рублей, а в октябре уже 71,7, трлн рублей отметил в комментарии «Эксперту» доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

«Такая динамика может быть связана с санкциями недружественных стран. При этом отдельные сегменты рынка демонстрируют рост. Например, денежный рынок и рынок драгоценных металлов. В условиях ограничений и волатильности рынок драгметаллов привлекателен для инвесторов. Сокращения объемов на валютном рынке вызвано переориентацией торгов с долларов и евро на валюты дружественных стран», — подчеркнул он.

В свою очередь экономист Александр Разуваев заявил, что общее снижение объемов оборота скорее связано с меньшим количеством торговых дней в октябре (21 вместо 22 дней в сентябре).

«Однако серьезно просели акции, и это не очень хорошо. Это говорит о том, что все-таки интерес к рисковым активам на фоне политических рисков снижается. И сыграло свою роль понимание, что ЦБ скорее всего не будет снижать ставку. Так и случилось», — указал эксперт.

Он полагает, что ситуация может улучшиться в ноябре. Кто-то рассчитывает, что придут деньги из дружественных, а может и недружественных стран, так как существует определенная схема: «валюта недружественной страны — валюта дружественной страны — рубль — российские акции». Однако, по словам Александра Разуваева, на данный момент такой тенденции еще не наблюдается. При этом есть теория, что в РФ все же могут скоро зайти «исламские деньги».

«Что рынку не нравится? Если наши резервы будут отданы Украине, а США присоединится к этому, то Россия ответит. Были мнения, что РФ чуть ли не навсегда закроет экспорт сырья в Европу. Но главное другое — Россия национализирует доли иностранцев из недружественных стран в нашем Free-float. Оценки очень разные — от 40 до 75% доля всех нерезидентов, в основном — из США и Великобритании. Таким образом, произойдет огосударствление всей экономики. Я, например, предложил в этом случае все выбросить на рынок через народное IPO, таким образом покрыв бюджетный дефицит. Насколько это бьется “дашь на дашь”? Понятно, что не бьется. Но, с другой стороны, и бумаги наши, если брать текущие котировки — очень сильно занижены. Рынок слабый. В такое время лучше в долгую покупать», — констатировал эксперт.

Александр Разуваев при этом напомнил, что в РФ на данный момент больше 20 млн брокерских счетов, от индекса Мосбиржи зависит уверенность потребителей. «Это очень хорошо, и на это должно обратить внимание правительство. Вместо покупки валюты, лучше поддержать рынок», — заключил экономист.