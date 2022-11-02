Московское предприятие помогает импортозамещению в авиаотрасли - Овчинский

Объемы поставок нетканых материалов для самолетов с начала 2022 года достигли 150 тыс. кв. метров. Такие итоги подвел московский производитель «Монтем», который разрабатывает отечественную продукцию для авиаотрасли. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Натканные материалы для консолей крыла самолета используются в пассажирском авиалайнера МС-21, который разработан специалистами москоского инженерного центра имени А.С. Яковлева.

«Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21», – сказал Овчинский.

Подобные материалы также применяются в вертолетной и космической отраслях. Материал хорошо драпируется, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. В производстве используются отечественные и белорусские волокна.

«Дренажный материал мы запустили в производство в 2018 году. Пару лет ушло на испытания и внедрения, и в прошлом году мы вышли на промышленные масштабы. Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги», – отметила генеральный директор АО «Монтем» Елена Капитанова.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов в год.