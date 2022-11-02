Москва переиграла Вашингтон в ситуации с «грязной бомбой»

Мир продолжает горячо обсуждать возможное применение на территории Украины, так называемой, «грязной бомбы». При этом оппоненты обвиняют в возможно применении этого ужасного оружия друга, приводя свою защиту всё новые и новые аргументы.

Свою точку зрения по данному вопросу высказал известный российский политолог директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, опасения по поводу использования ВСУ «грязной бомбы» абсолютно реальны, но наша страна смогла разобраться во всём этом и успела предпринять необходимые меры, передаёт Общественная служба новостей.

Специалист при этом отметил, что согласно его данным в Вашингтоне действительно несколько месяцев думали, что Москва в ответ на наступление ВСУ может применить тактическое ядерное оружие. Соответственно, в этой связи там разработали ответ на возможное применение Москвой тактического ядерного оружия.

«Сценарий был такой – после такого удара, они наносят свой удар неядерными силами по ВС РФ, по военно-морской базе в Севастополе, выгоняют нас из Совбеза ООН, принимают решение Совбеза о всеобъемлющих санкциях, к которым должны будут присоединиться Индия, Турция и другие страны, а также закрывают небо над Украиной», – рассказал Марков.

Всё это, по его мнению, делалось бы для того, чтобы ВСУ перешли в наступление и захватили Крым, Донбасс, Луганск и Херсон. Но Россия тактическое ядерное оружие так и не применила, первый раз переиграв американцев.

«Тогда они решили уже сами использовать грязную бомбу. Сценарий планировался следующий. Сначала Украина бросит «грязную бомбу», в «ответ» американцы ударят с помощью ТЯО. Точно распознать, кто именно использовал заряд с ТЯО, вряд ли получится. Далее выдвигаются обвинения против Москвы и предпринимается атака на ВС РФ по всем направлениям», – пояснил политолог.

Он напомнил, что об этих замыслах США пезидент РФ Владимир Путин рассказал главе Минобороны Сергею Шойгу. Тот, в свою очередь, начал обзванивать коллег из разных стран.

«И международное сообщество действительно испугалось и начало в свою очередь звонить Байдену. После такого давления Вашингтон сдал назад», – резюмировал Марков, добавив, что Москва в этой ситуации полностью переиграла Вашингтон.