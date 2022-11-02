На западе Москвы городской оператор реорганизует бывшую промзону - Ефимов

Бывшую промзону «Кунцево» в Москве ждет реорганизация, которой займется городской оператор «Комплексное развитие территорий». На обновление участка планируют направить более 23 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Казенное предприятие города Москвы “Комплексное развитие территорий” займется реорганизацией участка площадью более 21 гектара, который находится на улице Горбунова в Можайском районе, возле МКАД. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 23,3 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города – в 1,6 миллиарда рублей. После редевелопмента на участке появятся новые предприятия и объекты инфраструктуры, где смогут работать 4,6 тысячи человек», – рассказал Ефимов.

На данный момент территория используется неэффективно: там находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. Правообладатели участка получат компенсацию в размере рыночной стоимости.

На участке бывшей промзоны возведут 268 тыс. кв. метров недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Весь участок займут производственные и общественно-деловые постройки, включая логистический центр площадью 90 тысяч квадратных метров. Также там могут появиться высокотехнологичные производства, отраслевой колледж, офисы, банки, кафе и магазины», – отметил он.

В «Кунцево» по программе комплексного развития планируется реорганизовать три участка на западе «Москвы.» Проект планировки первой территории дорабатывается, а на второй участок в ближайшее время будет заключен договор о реновации.