Нетаньяху возвращается

Блок Биньямина Нетаньяху одерживает победу на пятых за 4 года парламентских выборах. Для формирования правительства необходимо 61 место в Кнессете. По данным ЦИК Израиля, после подсчета 97% голосов правый лагерь во главе с «Ликуд» получает 65 мандатов.

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И есть все основания считать, что формировать правительство будет Нетаньяху, в отличие от предыдущих четырех электоральных циклов, оказавшихся очень короткими. Коалиция премьер-министра Яира Лапида (партия «Еш Атид») и Нафтали Беннета (партия «Ямина») уступает Олимп своему лучшему врагу.

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Антиликудовский блок начал разваливаться еще в апреле. Яблоком раздора была не экономическая или внешняя политика, а обычный хлеб. Минздрав Израиля разрешил проносить в свои объекты пресный хлеб во время Песаха. Однако, согласно религиозным правилам, этот продукт не может находиться в общественных местах в течение празднеств.

Хотя из-за разногласий в парламенте по поводу этого решения правительственная коалиция и не рухнула, но потеряла необходимое количество мест в Кнессете: вместо 61 стало 60. В таких условиях ни один серьезный законопроект не мог быть одобрен.

Биби провел успешную предвыборную кампанию, большинство опросов уже с лета гарантировали ему победу. Стратегия бывшего (с 1996 по 1999 и с 2009 по июнь 2021 года) и, очевидно, будущего премьера оказалась проста: критиковать всех за все.

Так он обещает восстановить в стране закон и порядок, хотя уровень преступности остается таким же, как и при его правительстве. Кроме того, он неоднократно осуждал и Беннета и Лапида за мягкую позицию по иранскому вопросу, хотя последние неоднократно призывали к усилению санкционного режима в отношении Тегерана.

То же самое касается экономической политики. И Нетаньяху, и его противники придерживаются практически одинаковых взглядов. Напомним, что и Яир Лапид, и Нафтали Беннет раньше не просто сотрудничали с Нетаньяху, но служили в его правительстве. Яир Лапид был министром финансов Израиля с 2013 по 2014 годы. И если он пробыл в «ближнем кругу» совсем недолго, то Нафтали Беннет вырос и возмужал рядом с Нетаньяху. В начале политической карьеры он был советником Биби, а позже занимал посты министра экономики, по религиозным делам (2013-2015 гг.), по делам диаспоры (2013-2019 гг.), образования (2015-2019 гг.) и обороны (2019-2020 гг.).

Вхождение Беннета в коалицию с Лапидом в апреле 2021 года Нетаньяху расценил как измену и незамедлительно предал анафеме своего бывшего соратника.

Особенно активно он критиковал решение антиликудников сотрудничать с Объединенным Арабским списком (политическая арабская партия Израиля, по результатам выборов 2021 года обладала 4 местами в Кнессете). Особого «нажима» на национальные чувства не требовалось: согласно опросу организации Middle East Monitor за июнь 2022 года, 56% опрошенных граждан не хотят более видеть в правительстве Израиля ни одной арабской партии. Это выразила и развалившая коалицию Лапида-Беннета депутат Идит Сельман (бывшая член партии «Ямина», ныне состоит в «Ликуд»). «Похоже нам пора попробовать что-то новое. Нужно сионистское правительство, националистическое, еврейское», — заявила она в апреле 2022 года.

Закончится ли парламентско-правительственная чехарда, продолжавшаяся год с лишним? Нетаньяху привык править долго.

Выборы и внешняя политика

Выборы 1 ноября 2022 года прошли, можно сказать, эпично. Явка побила рекорд и составила рекордные с 2015 года 71,3%. Разумеется, без скандалов не обошлось. Негодование избирателей, в первую очередь мусульман, вызвала новость о намерении Нетаньяху назначить на кабинетную должность лидера религиозно-сионистской партии «Оцма Йехудит» Итамара Бен-Гвира.

До прихода в большую политику он несколько раз задерживался полицией за экстремизм и один раз был осуждён за разжигание расизма и поддержку праворадикалов. Одно из его наиболее резонансных предложений, высказанных за последнее время — лишать гражданства Израиля и выдворять за пределы страны «нелояльных» арабов.

Возможно, обещание этому политику министерского поста, это одна из причин рекордной явки: правые хотят сдержать арабов и не допустить их к участию в управлении страной, а последние опасаются чрезмерной радикализации внутренней политики в случае победы ультраправых.

Во внешней политике Биби и впрямь гораздо громче своих предшественников. Риторика Тель-Авива в отношении Ирана станет еще жёстче и агрессивнее. В этом контексте наиболее заметным отличием может стать переформатирование отношений с Соединенными Штатами, а точнее с президентом США Джо Байденом. Оба политика пересекались на разных уровнях в течение 30 лет. Однако дружеских отношений не сложилось.

Например, в 2010 году Байден, будучи вице-президентом, посетил Израиль для организации нового этапа арабо-израильских переговоров. Однако в тот же день МВД Израиля заявило о сооружении новых поселений на территории Палестины. Официально эта инициатива готовилась заранее, без какой-либо привязки к приезду Байдена, но осадок остался. Позже, Нетаньяху не раз пытался саботировать попытки президента Обамы, чьим вице-президентом был нынешний хозяин Белого дома, договориться с Ираном о ядерной сделке.

Вообще, Биби всегда лучше ладил с республиканцами. В совсем недалёком прошлом он был самым союзником Трампа и даже переименовал Голанские высоты в его честь. Так что в случае победы на следующей неделе республиканцев в одной или сразу в обеих палатах конгресса, Байдену явно придётся испытать на себе яростную критику Биби. Об Иранской сделке 2.0 придётся забыть всем, так как Нетаньяху использует по максимуму своё влияние для саботирования и так не особо эффективного переговорного процесса в этой сфере.

В бытность премьером Биньямин Нетаньяху поддерживал весьма тесные контакты с Россией. Так, на период его мандатов, совпавших с предыдущим десятилетием, пришлась острая фаза сирийского кризиса. Несмотря на возникавшие при этом, порой очень сложные конфликтные ситуации, российской и израильской сторонам при активном участии лидеров государств всегда удавалось найти общий язык.

Минувшим летом он критиковал действующие власти, указав, что страна находится «в разгаре опасного кризиса с Россией». «В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах», — процитировал его в июле израильский Канал N12.

Даже с учетом этих замечаний, за десять с лишним лет была выстроена, видимо, достаточно прочная система отношений Израиля с Россией (по собственному определению Нетаньяху «продуманных, сбалансированных и ответственных»), так что она оказала влияние и на последовавшие за «ликудовскими» коалиции и премьеров. В нынешней напряженной обстановке в международных отношениях эта линия израильского политика окажется тем более востребована.