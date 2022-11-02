Нидерландский холдинг VEON заявил о продаже «Вымпелкома»

Нидерландская телекоммуникационная корпорация VEON, владеющая российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), заявила о намерении выйти из актива.

В пресс-релизе холдинга отмечается, что руководство VEON рассматривает различные варианты, которые бы устроили все стороны сделки — акционеров, сотрудников, клиентов и т.д.

«В настоящее время руководство VEON изучает варианты, чтобы обеспечить достижение оптимального результата для всех соответствующих заинтересованных сторон, включая Veon, её российские подразделения, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — подчеркнули в корпорации.

В самом «Вымпелкоме» подтвердили, что акционером запущен процесс реструктуризации владения оператором. По данным издания «Коммерсант», которое ссылается на свой источник, знакомый с деталями процесса, речь идёт о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту.

При этом в «Вымпелкоме» также отметили, что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что её акционером является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции.

«Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», – пояснили РБК в пресс-службе «Вымпелкома», добавив, что что стратегия «Билайна» останется неизменной независимо от «итоговой корпоративной структуры».

Напомним, ещё в июне текущего года VEON заявила, что в первом квартале её бизнес в РФ просел сразу на 449 млн. долл. В конце февраля компания отказалась от прогнозов на этот год из-за влияния на фактический результат специальной военной операции на Украине и пандемии COVID-19.

Наша справка

VEON – холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах, её штаб-квартира находится в Амстердаме.

Крупнейшим акционером VEON является созданная основателями «Альфа-Групп» компания LetterOne. Ей принадлежит 47,9% акций VEON.

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (сокращённо «Вымпелком») — российская телекоммуникационная компания, основанная в 1992 году, с 2009 года входящая в международную группу «Veon Ltd.», обслуживающую более 240 млн абонентов.

Предоставляет услуги сотовой (GSM, 2G, UMTS (3G) и LTE) и фиксированной связи, проводного (ШПД) и беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира «Вымпелкома» находится в Москве.