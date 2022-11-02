S&P 500: чем хуже экономике, тем лучше рынку

Несмотря на упорные слухи, приписывающие ФРС намерение тонко намекнуть сегодня на скорое замедление темпа подъема ставки, рынок вчера жил в режиме «хорошие новости – плохие новости». Причиной рыночных пересудов была еще октябрьская статья WSJ о том, что 2 ноября, прибавив к ставке 75 б.п., чиновники обсудят ее рост в декабре только на 50 б.п. Но это акции отыграли еще на прошлой неделе.

И экономические достижения, способные поддержать «ястребов» в ФРС, вновь стали вызывать падения рынка. А статистика, свидетельствующая о приближении рецессии, укрепляющая позиции «голубей», вела к его росту.

Так что вчера индексы снизились на данных о том, что число вакансий в США неожиданно выросло на 437 тыс. до 10,7 млн. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали лишь 10,0 млн. И по итогам дня Dow Jones Industrial Average упал на 0,24%, S&P 500 – на 0,41%, а Nasdaq Composite – на 0,89%.

Примечательно, что начинал день S&P 500 ростом на 1,03%. Это уже 26-й случай в этом году, когда его рост или падение более чем на 1% были полностью стерты в тот же день — максимум со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

«Надежды на ‘голубиный разворот’ ФРС неуместны, если судить по сегодняшней статистике вакансий, — пояснил Bloomberg глава отдела акций США Lazard Asset Management Рональд Темпл. – Несмотря на другие данные, которые говорят о замедлении экономики, вакансии – вместе с ростом зарплат в несельскохозяйственном секторе – указывают на то, что ФРС далека от момента, когда сможет объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза».

Настроения рынку не добавил бывший министр финансов Ларри Саммерс, написавший в микроблоге, что растущий хор призывающих приостановить повышение ставки сильно заблуждается. Он отметил, что это мнение экономистов, еще во времена ковида доказавших свою некомпетентность в области инфляции, и предложил ФРС твердо держаться своего курса, ориентируясь на текущие данные.

В общем, слушать Джерома Пауэлла сегодня будут внимательно. И если первая часть его выступления написана заранее и, возможно, даже отрепетирована, то с последующими ответами на вопросы – сложнее. Здесь он вполне может допустить оплошность.

Все, что усилит ожидания повышения процентной ставки в декабре на 50 б. п. и менее, подтолкнет цены на акции и облигации выше. А все, что оставит у инвесторов впечатление возможности еще одного повышения на 75 б.п., приведет к обратному.

И многое здесь будет зависеть не от информации, которую хотел бы донести до публики Джером Пауэлл, а от его актерского дара и понимания настроения зрителей. С этим дела у него обстоят не очень хорошо – на совести председателя ФРС есть «медвежьи ралли», вдохновленные им по чистой случайности.

Но что бы он ни сказал, ошибки восприятия почти неизбежны. Ведь пристрастие, с которым будут сегодня оценивать разговорчивость, тон голоса и даже мимику Джерома Пауэлла, больше приличествует адептам психоанализа, а не финансовым аналитикам.

«Самым важным будет то, как много он расскажет нам о декабре, — приводил, например, вчера MarketWatch слова старшего инвестиционного стратега BNY Mellon Джейка Джолли. – Если председатель Пауэлл будет относительно молчалив и не склонен обсуждать свои размышления, мне это покажется ‘ястребиным’. Это означает, что решение останется очень зависимым от данных».

Соответственно, и движение рынков будет довольно случайным образом соотноситься с посылом, который планирует донести до них Пауэлл. В этом смысле для председателя ФРС практичнее было бы общаться с публикой по переписке. Вот только внезапный переход к такой практике вызвал бы новый вал слухов.

