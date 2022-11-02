Первый пошел: Банк Англии рискнул продать облигации

Банк Англии во вторник провел первый аукцион по продаже гособлигаций из своих запасов на 875 млрд фунтов стерлингов ($1,01 трлн), которые он скопил в ходе количественного смягчения (quantitative easing, QE) в 2009–2021 годах. Банк продал бумаги со сроками погашения от 3 до 7 лет на 750 млн фунтов.

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Этот аукцион – еще один шаг Банка Англии в направлении к той денежно-кредитной политике, которая преобладала во всем развитом мире до финансового кризиса 2008 года. И особого выбора у него нет – инфляция в Великобритании уже двузначная.

Но в схожей ситуации находятся многие центробанки, а Банк Англии раз за разом ужесточает политику первым. В декабре прошлого года он первым в G7 начал цикл подъема ставки, а в феврале нынешнего – пассивное количественное ужесточение (quantitative tightening, QT). Он сокращал свои вложения в британские гособлигации, заявив, что больше не будет покупать новые взамен тех, срок погашения которых истек.

В августе Банк Англии сообщил о переходе к активному ужесточению. Он заявил, что хочет сократить свои запасы ценных бумаг на 80 млрд фунтов стерлингов в течение 12 месяцев, начиная с конца сентября. Для этого он собирался продавать облигации на 10 млрд фунтов каждые три месяца.

Но и с проблемами он столкнулся первым.

Начало продаж было отложено сначала из-за смерти королевы, а затем – из-за хаоса на фондовом рынке, поводом для которого стали абсурдные бюджетные планы тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс. Но основная причина и основная проблема заключались в слишком быстром росте ставок, поставившем под угрозу существование ряда британских пенсионных фондов.

Сейчас ФРС США и Банк Канады все еще заняты пассивным количественным ужесточением, так что Банк Англии опять будет первым. Его аукционы станут проверкой того, насколько быстро рынки могут отказаться от легких денег.

«Ужесточение денежно-кредитной политики через канал процентной ставки испытано и проверено, — заявил Bloomberg главный экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт. – С QT центральные банки входят в неизведанные воды — риски непредвиденных последствий явно выше.»

Риски с QT действительно велики. В куда более благоприятных условиях – еще до пандемии – ФРС уже как-то раз приступала к этому процессу. Сложности тогда возникли далеко не сразу, но в какой-то момент на фоне нарастающих проблем на финансовых рынках Джером Пауэлл принял решение отказаться от ужесточения.

«Это знаменательный момент, когда рынок ценных бумаг приспосабливается к будущему без количественного смягчения, — написал накануне стратег Citigroup Джейми Сирл. – Но сохраняются опасения по поводу того, кто же купит все эти британские гособлигации.»

Еще один вопрос, на который Банк Англии пока не ответил, заключается в том, как он будет избавляться от долгосрочных ценных бумаг. Их последние – экстренные – покупки он завершил только в октябре. Операции проводились для стабилизации финансовых условий, но хотя формально облигации хранятся в отдельном портфеле, по факту это количественное смягчение. Банк Англии пока только заявил 20 октября, что изложит свой подход к свертыванию портфеля последних покупок «отдельно в надлежащее время». И на рынке полагают, что случится это нескоро.

«Мы думаем, что Банк Англии начнет продавать длинные облигации только после того, как сократит активы в рамках своей временной программы, – цитировал вчера Bloomberg аналитика RBC Capital Markets Мегума Мухича. – Но мы не ожидаем, что Банк Англии захочет в следующем году без необходимости увеличить чистое предложение долгосрочных облигаций и риски повторения кризиса пенсионных фондов, который произошел несколько недель назад.»

