Премьерные показы спектакля "Лабардан-с" в СТИ

Сергей Женовач: «Гоголь — это не натуралистический, не бытовой писатель. Его тексты, его мир — это очень лихая образная структура. Воспринимать такие сочинения и работать над ними — счастье, радость и мука одновременно. Но делать сейчас просто читку пьесы Гоголя по ролям в исторических костюмах уже не интересно. За сюжетом, который обычно знают все, скрывается внутренний сюжет, и от того, как его почувствуешь и разгадаешь, возникает сила театрального сочинения».

«Даже если человек не читал пьесу, он все равно знает внешний сюжет. Сюжетная линия известна всем, но пьеса интересна не этим. Всегда за внешним сюжетом существует внутренний сюжет. Вот он всегда самый интересный, самый глубокий, таинственный и заманчивый. И каждый, кто разгадывает секреты “Ревизора”, погружается в территорию за сюжетом, это так называемый внутренний сюжет. Здесь он бездонный и формулировать его очень сложно».

«Этот спектакль мы играем блоками — по 2-3 спектакля подряд. У нас придумано сценически и театрально непростое пространство, и оно диктует такую непривычную для нас схему работы».

В спектакле заняты актеры «СТИ»: Сергей Аброскин, Александр Антипенко, Ольга Балацкая, Виктория Воробьева, Вячеслав Евлантьев, Никита Исаченков, Сергей Качанов, Елизавета Кондакова, Мария Корытова, Лев Коткин, Игорь Лизенгевич, Дмитрий Липинский, Александр Медведев, Эдуард Миллер, Варвара Насонова, Александр Николаев, Даниил Обухов, Сергей Пирняк, Александр Прошин, Глеб Пускепалис, Глеб Ромашевский, Анна Рудь, Нодар Сирадзе, Александр Суворов.

А также 19 приглашенных артисток массовых сцен: Афанасьева Анна, Барышева Амалия, Бутикова Елизавета, Варбанская Анна, Вединяпина Алиса, Гапонова Алёна, Лазаревич Елена, Ларина Полина, Литвинова Дарья, Митина Анастасия, Пахоменко Дарья, Романова Екатерина, Таушева Татьяна, Третьякова Ксения А., Третьякова Ксения С., Холмогорова Надежда, Чекалина Мария, Шкаброва Кристина, Шурова Анастасия

В спектакле звучит музыка Дж. Верди, Ж. Бизе, Ж. Оффенбаха, Дж. Россини, Г Генделя.

Спектакль идет 3 часа 20 минут с одним антрактом