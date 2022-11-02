Производитель ликёра Jägermeister приостановил поставки в Россию

Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК «Руст» проинформировал своих партнёров, что производитель приостановил поставки в РФ данной продукции.

Как передаёт РИА Новости, со ссылкой на письмо дистрибьютора, в настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в РФ продукции бренда Jägermeister.

Также, из-за приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister будут осуществляться исходя из её фактического наличия.

Кроме того, в письме отмечается, что «Руст» предпринимает все меры для восстановления полноценных поставок ликера Jägermeister, а также для возобновления маркетинговых программ.

Информацию о приостановки поставок Jägermeister в РФ также подтвердил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.

В свою очередь директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил, что запасов Jagermeister в РФ в настоящее время достаточно.

