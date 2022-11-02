По всем признакам Европа скатилась в рецессию

«Очень трудно сохранять оптимизм перед лицом войны у нашего порога и глубокого энергетического кризиса этой зимой,- заявил в интервью Bloomberg Television Сорен Скоу, глава второго в мире контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S Maersk.- Все это влияет на доверие потребителей и, следовательно, на спрос… Весьма вероятно, что в Европе и потенциально также в США мы или уже в рецессии, или скоро в нее войдем».

Компания, главный офис которой находится в Копенгагене и на долю которой приходится шестая часть глобальной контейнерной торговли, считает, что спрос на контейнерные перевозки по итогам текущего года снизится на 2-4%. После такого неутешительного прогноза ее акции упали на 5,7%, что является максимальным месячным снижением. Для сравнения: в предыдущем прогнозе фигурировали цифры от 0 до -1%.

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Впрочем, жаловаться Maersk, как говорится, грех – несколько последних кварталов его акции на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии росли, как на дрожжах. Сейчас же наступил закономерный и ожидаемый спад деловой активности и, как следствие, спад в перевозках грузов.

«Горизонт почернел от грозовых туч,- образно говорится в квартальном отчете контейнерного перевозчика.- Все это сильно давит на покупательную способность потребителей, которая, в свою очередь, (негативно) влияет на спрос на логистику и транспортные услуги».

Скоу полностью согласен с авторами отчета.

«Глобальная торговля двигается в этом году в обратном направлении,- утверждает он.- Конечно, товары длительного пользования на спаде. Скорее всего, многие люди на начальном этапе пандемии очень сильно в них вложились. Мы также видим последствия замедления развития экономики, войны в Европе и того, что она сделала для потребительского доверия».

Тем не менее, по результатам третьего квартала прибыль компании до вычета процентов и налогов выросла до 9,48 млрд долларов. Это выше прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg и составлявшего 8,63 млрд долларов.

В Maersk обращают внимание на более быстрое, чем ожидалось, снижение стоимости тарифов на перевозки и на то, что склады в Европе и США сейчас быстро заполняются под завязку товарами по мере снижения потребительского спроса.

В прогнозе Maersk на 2023 году отрицательный глобальный рынок контейнерных перевозок. В основе прогноза такой же пессимистичный макроэкономический прогноз.

Пессимистичный прогноз лидера в сфере контейнерных перевозок подтвердили неутешительные данные по еврозоне. Индекс деловой активности в производственном секторе продолжил в октябре падение и снизился с сентябрьских 48,4 до 46,4. Такого низкого производственного PMI в зоне единой европейской валюты не было с начала пандемии, т.е. 2,5 года. Снижение зафиксировано во всех крупных европейских экономиках, кроме Ирландии. Самое крупное - в Испании, за которой следует Германии.

Данные по деловой активности настолько плохие, что в S&P Global уверены в том, что производственный сектор еврозоны, состоящей из 19 европейских стран, включая все главные экономики Старого Света, уже вступил в рецессию.