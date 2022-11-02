Россия решает в ИТ

Российская индустрия информационных технологий уверенно идет по пути полного импортозамещения. Уже сейчас отечественному бизнесу предлагаются решения, которые не уступают, а во многом даже и превосходят западные аналоги. При этом ряд крупных российских компании, основная деятельность которых не связана с ИТ напрямую, также присоединились к процессу и уже выводят на рынок свои инфотехнологичные продукты. Об этом накануне рассказали эксперты в ходе пленарного заседания CNews Forume 2022.

Директор по консалтингу ГК «Ланит» Вячеслав Солопов напомнил, что на данный момент вряд ли кого-то на российском рынке все еще беспокоят проблема потери западных партнеров, санкции и другие риски. Что волнует отечественные компании — так это поиск альтернативных решений и аутсорс.

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«Если посмотреть на то, что было буквально несколько лет назад, когда мы здесь же встречались и обсуждали перспективы, мы тоже говорили про импортозамещение, но ситуация была немножко другой. Мы, как айтишники, наверное, навязывали предприятиям решения, говорили, что надо переходить на наши технологии, применять отечественные решения, что использование западных — это опасно. Но в ответ мы получали: “Слушайте, у нас всё работает”. И поэтому мы шли дальше, говорили про цифровизацию, про индустрию 4.0», — заметил он.

Вячеслав Солопов указал, что после введения ограничительных мер от российского рынка стали отваливаться кусочки спроса, потом производства, затем произошли массовый исход западных вендоров, частичная потеря персонала. Это, в свою очередь, ударило по образованию.

«То есть сейчас у нас есть спрос, отдельно существующий, но нет связанности рынка. Но что мы получили — свободный сегмент, откуда ушли другие технокомпании, серьезный запрос от бизнеса, но самое главное — это необходимость создания собственных технологий, даже не решений и платформ. Это требует гораздо больших усилий, чем просто купировать то, что ушло», — добавил он.

Эксперт заметил, что сейчас как никогда важно экспериментировать, получать продукты отличные даже от того, что написано в техническом задании. И хотя это не самая простая задача, но ее решение позволит сначала дать гарантированный спрос, потом создать экспериментальный пласт и, в конце концов, перезапустить связи рынка, которые были утеряны.

На данный момент в РФ, вместо понятных, проверенных технологических решений, пришли другие, более современные и интересные. Например, из Китая. Однако на основе этих технологий необходимо создавать свои собственные продукты.

«То есть мы говорим про открытые компоненты. Например, было бы здорово, чтобы из какой-нибудь классной платформы можно было бы взять только один кусочек, встроить в любое предприятие — вот это то, что нам нужно», — добавил эксперт.

Вячеслав Солопов считает, что создание монолита тяжёлых платформ — это даже не вчерашний день, а вчерашний век. При этом создание открытых компонентов (в том числе отечественных), которые можно было бы собрать в одно решение создаст более высокую конкуренцию и даст хорошую возможность для реализации подобных подходов.

«Нужно брать и правильные работающие процессы. Пусть они пока работают на старых технологиях, но в процессе реализовывать и переводить на новые отечественные технологии и компоненты. И ни в коем случае не пытаться создавать старый, уже существующий софт. При этом очевидно, что скорость создания новых продуктов — это то, в чем мы пока имеем плохие показатели. Ее нужно повышать и доводить до достаточно высокого уровня. Скорость — важный элемент, без которого мы не успеем. Сегодняшний рынок не будет таким всегда. Да, вот у нас сейчас ушли одни. Но и у нас и не так много времени для того, чтобы реализовать все инициативы, появится участники с востока, появятся другие из других стран», — подытожил он.

Решения с претензией на уникальность

Впрочем, российские ИТ-компании, похоже, с готовностью ответили на вызовы рынка. Так, например, премию CNEWS Awards «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IAAS» получила компания Cloud (ООО «Облачные технологии»). О победном кейсе рассказал лидер продуктового направления Enterprise Владимир Свиридов.

Так, Cloud помогли своему клиенту организовать катастрофоустойчивую инфраструктуру, соблюдая RTO/RPO и другие требования заказчика. Для реализации данной задачи использовалось решение по репликации виртуальных машин (ВМ) между двумя георазнесенными ЦОД Cloud. В общей сложности к сервису подключены более 190 ВМ, а суммарный объем реплицируемых данных достигает 89 Тб. По результатам реализации предложенной схемы было проведено успешное тестирование аварийного переключения инфраструктуры клиента на резервную площадку, которое подтвердило соблюдение всех заявленных требований.

Компания Cloud существует уже три года и является одним из ведущих облачных провайдеров в России. Как отметил Владимир Севидов, уже второй год «Облачные технологии» находятся в топ-3 среди самых быстрорастущих ИТ-компаний на рынке.

«Но благодаря чему это стало возможным? В первую очередь, благодаря профессиональной команде и эффективной внутренней структуре. В компании сегодня три ключевых направления бизнеса, которые имеют собственные команды и максимально сфокусированы на достижении результата по своим направлениям», — отметил Владимир Свиридов.

Enterprise от Cloud — это IaaS-платформа для крупного бизнеса и государственных организаций, включающая услуги по резервному копированию, аварийному восстановлению, информационной безопасности и комплементарные сервисы. Она построена по стандартным принципам корпоративной архитектуры, и использует аналогичный технологический стек. Платформа отличается гибкостью в реализации любых задач. При этом клиенты получают простой способ миграции и не испытывают больших сложностей при переходе на новый продукт, так как большинство используемых решений им уже знакомы и известны.

Второе направление — Advanced — представляет собой более 50 облачных сервисов для бизнеса: от вычислений и аналитики данных до разработки приложений. Как отметил Владимир Свиридов, на данный момент это одно из лучших решений в РФ в своей области.

Третье направление — ML Space. Это платформа для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд. Как рассказал эксперт, она построено на базе суперкомпьютеров. «То есть включенные сервисы позволяют компании любого уровня зрелости внедрять решение на базе искусственного интеллекта и машинного обучения в свои бизнес-процессы. И по факту, даже не обязательно иметь спецов Data Science, достаточно аналитиков, которые смогут пользоваться предложенными решениями и сервисами платформы», — заметил Владимир Севидов.

По его словам, к компании обращаются представители абсолютно разных сфер. В частности, особенно привлекательны предлагаемые решения для ритейлеров, которые, используя продукты Cloud, могут с легкостью масштабировать собственную инфраструктуру, исходя из текущих потребностей.



Для клиентов работа с российским поставщиком типа Сloud, стала намного выгоднее. Есть различие и в стоимости, например, за счет более низкого налогообложения. При этом интересно, что отечественные решения начинают использовать и те, кто ранее не был склонен к подобным изменениям,

«Исторически так сложилось, что производства, например, всё делали самостоятельно, так как у них есть ресурсы, они боятся за безопасность, а считается, что все свое безопаснее. Но так или иначе, последние несколько лет даже “закостенелые” отрасли все больше внедряют новые решения. Оборудование устаревает. Когда цикл проходит, встает вопрос: покупать новое по более высокой цене, либо пойти к поставщику облачных услуг. С последним проблем намного меньше — никаких рисков нет, попробовал новый проект, не получилось — все свернул», — рассказал Владимир Севидов в комментарии «Эксперту».

Серию инновационных решений для бизнеса представил и молодой холдинг Yoonion. Среди них — Test IT. Это российская система управления тестированием, которая состоит в Реестре отечественного ПО Минкомсвязи РФ.

«Система подобного класса нужна для того, чтобы хранить тестовою документацию, удобно ее поддерживать, работать с автоматизированными тестами и тест-планами. В дальнейшем можно получать отчетность по тест— планам, например, по качеству релизов, времени выполнения тестов и нагрузке команды. Иными словами, мы стараемся объединить всех сотрудников, участвующих в процессе тестирования, помимо QA-инженеров, в том числе аналитиков, разработчиков, менеджеров. Основную из наших задач можно описать следующим образом: есть какая-то команда, она имеет различные отделы, сотрудники используют разные инструменты и не хотят их менять. В итоге получается, что у руководителя нет информации о готовности продукта, нет взаимодействия между отделами, нет прозрачности. Вот как раз наш продукт позволяет централизованно и быстро объединить разные отделы, участвующие в разработке программных продуктов», — рассказал в кулуарах форума корреспонденту «Эксперта» старший инженер по внедрению Test IT Сергей Марутько.

Он отметил, что спрос на продукты холдинга рос всегда. Тем не менее в связи с последними событиями он вырос еще больше, потому что, по его словам, бизнес понял: популярные зарубежные системы — ненадежные, они могут быть отключены от обслуживания в любой момент.

«Да, у кого-то есть возможность продлять лицензию, а у кого-то нет. Поэтому всё больше команд приходят к нам. На российском рынке Test IT является уже стандартом отрасли обеспечения качества. Из преимуществ, в первую очередь, это функциональность. Например, в момент написания тестовой документации мы даем много полезного инструментария, чтобы максимально облегчить данный процесс, по-сути решая сразу несколько задач. И у нас есть ряд крутых фичей, которые ускоряют процесс тестирования. При внедрении системы можно взять референсы у наших клиентов, которых уже много, это ВТБ, РоссельхозБанк, Tatneft, МТС-банк, Ростелеком, из недавних VK, MOEX», — констатировал он.

Еще один проект холдинга Yoonion — TeamStorm. Коммерческий релиз ожидается в декабре, но уже сейчас пилоты проходят в некоторых крупных компаниях. Инструмент TeamStorm подходит не только для ИТ-команд, но для любого бизнеса в целом.

«Система позволяет управлять совместной работой, рабочими процессами, выстраивать эффективное взаимодействие. Например, создавать пространства, между которыми разграничены права доступа, создавать иерархию по задачам команд: “cделать”, “в работе” и так далее. Есть разные виды представления информации, пользователь может выбрать наиболее удобный для себя: таблицы, agile-доски, календари, канбан. Кроме того, управлять проектами и качеством можно на одной платформе за счет бесшовной интеграции с системой Test IT», —заметила в комментарии «Эксперту» системный аналитик TeamStorm Тамара Сакварелидзе.

В РЖД занялись ИТ

Крупные российские компании, для которых ИТ хотя и является хоть и важной, но не основной частью деятельности, также подключились к курсу на импортозамещение. Так, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин заметил, что их компания с февраля не закупает иностранное програмное обеспечение.

«Мы используем только независимые технологии. Активно работаем над тем, чтобы наши системы, получили грамоту как импортонезависимые. Сейчас у нас уже 40 подобных систем, до конца года рассчитываем, что из будет 87», — сказал он, добавив, что доля затрат на отечественное ПО может вырасти в этом году с 37% до 64%.

При помощи собственных наработок РЖД создали корпоративный мессенджер, планируют дальнейшую работу с использованием отечественной операционной системы «Аврора», которая уже была применена в ряде кейсов, наладили почтовую систему. Причем некоторые из решений компания готова предоставить сторонним желающим.

«То есть если говорить в цифрах, то более 90% наших клиентов в грузовых перевозках работают с нами без бумаг. Мы очень серьёзно нарастили объем документов, которым мы в электронном формате обмениваемся с нашими партнерами. У нас около 24 тысяч контрагентов, и по прошлому году объем подаваемых в электронном виде документов достиг 11,2 млн. Кроме того, более 72% билетов продается в электронном виде. Мы здесь будем наращивать прогресс, мы технологически готовы. Но здесь очень важно, чтобы и люди были полностью готовы уйти от общения с кассиром», — подчеркнул Евгений Чаркин.

Один из главных ИТ-проектов РЖД — это корпоративная система управления данными. По словам, Евгения Чаркина, проект будет уникальным в мировом масштабе, поскольку такого количества данных, как у компании, нет практически ни у кого. В системе обрабатывается более 2,5 млн показателей, работа происходит на технологически независимом стыке технологий.

РЖД активно участвует в системной работе по импортозамещению отраслевых решений. «Во-первых, нам дано поручение выступить якорным заказчиком-лидером. В этом году, согласно указу президента, мы не только закончим формирование дорожной карты, но закончим проектирование целевой системы. Далее с учётом тех сроков, которые поставлены, мы осуществим миграцию с систем иностранного производства на отечественные решения. Предстоит большая работа по консолидации требований, и здесь мы рассчитываем на то, что крупные заказчики из разных сфер присоединятся. Помимо того, он будет более эффективный с точки зрения функционала, чем те решения, которые есть на рынке», — пообещал замгендиректора РЖД.

Для компании также важно направление искусственного интеллекта. У нее уже существует ряд собственных проектов в данной области. Например, интеллектуальная система коммерческого осмотра, система речевых сервисов. Благодаря этому 40% обращений пользователя обматывается без участия человека. Тестируется система беспилотного вождения поездов «Ласточка» на МЦК. Ведется работа с персоналом — технологии искусственного интеллекта позволяют предвидеть настроение и поведение сотрудников компании. Расширяется направление роботостроения. Кроме того, РЖД продолжает развивать проект «Путешествие с РЖД», который может заменить ушедший из России Booking.com, заключил Евгений Чаркин.