Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

По итогам октября Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, впервые обогнав традиционных лидеров по этому показателю Ирак и Саудовскую Аравию.

Как пишет издание Economic Times, об этом заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. Согласно их данным, в прошедшем месяце РФ поставляла в Индию 946 тыс. баррелей «чёрного золота» ежедневно, что стало самым высоким показателем в октябре. Это составило 22% всего импорта сырой нефти в Индию.

При этом на долю Ирака пришлось 20,5% поставок нефти, а на долю Саудовской Аравии – 16%. При этом общий объём импорта «чёрного золота» Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из РФ – на 8%.

Однако крупнейшим покупателем нефти из РФ с доставкой по морю остаётся КНР, которая импортирует более 1 млн баррелей ежедневно. Но Индия в октябре впервые ввезла больше нефти (на 34%) из РФ морским путём, чем ЕС.

Между тем в Vortexa не исключают возможность сокращения импорта «чёрного золота» из России в Индию в декабре из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть на фоне предложенного Западом потолка цен на российское сырьё.

По словам аналитика компании Серены Хуанг, остаётся большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российского «чёрного золота» остаться на октябрьском уровне после запрета ЕС, который вступает в силу 5 декабря. При этом она напомнила, что наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из балтийских портов РФ является одним из самых больших ограничений.

Как ранее писал «Эксперт», президент Национальной нефтегазовой корпорации Китая (CNPC) Хоу Цзицзюнь сделал прогноз, что нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года.

