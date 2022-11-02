Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Россия возобновляет своё участие в зерновой сделке. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

В документе, в частности, отмечается, что наша страна получила достаточные гарантии от украинской стороны. Так, Киев официально заверил, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться исключительно в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».

Напомним, 29 октября после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия временно приостановила https://expert.ru/2022/10/29/minoborony-zayavilo-o-priostanovke-uchastiya-rf-v-zernovoy-sdelke/ реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

Позже руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что без участия Москвы сделка по вывозу зерна из украинских портов едва ли представляется реализуемой.

Говоря о влиянии сложившейся ситуации на ход конфликта, представитель Кремля отметил, что своими действиями Киев спровоцировал срыв сделки, подорвав атмосферу гарантированной безопасности.

Как ранее писал «Эксперт», военный эксперт Андрей Кошкин предрёк ООН и Украине конец без зерновой сделки.

«Из сложившейся ситуации России выйти удалось, а безопасность, возлагаемая на российские суда, теперь снимается. И сейчас наша страна имеет право досматривать любой сухогруз. Иными словами, зерновая сделка не сможет существовать, а все попытки Киева и ООН действовать в обход чреваты тем, что они вскоре прекратят свое функционирование», – подчёркивал эксперт.