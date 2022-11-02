Росстат оценил долю прибыльных организаций РФ

В январе-августе доля прибыльных организаций РФ составила 71,1%, убыточных — 28,9%. Как следует из оперативных данных Росстата, 40,6 тыс. организаций РФ за девять месяцев получили прибыль в размере 24,792 трлн рублей, 16,4 тыс. организаций — убыток на общую сумму 3,9 трлн рублей.

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«Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 20,88 трлн рублей (+118,3% к январю-августу 2021 года). Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1,1% и составила 28,9%», — говорится в докладе Росстата.

Наибольший прирост прибыли по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно статистике, наблюдался у предприятий в сфере добычи угля (в 2,7 раза) и «прочих полезных ископаемых» (в 5,6 раза), а также у производителей текстильных изделий (в 5,7 раза) и организаций, относящихся к отрасли «производства и распределения газообразного топлива» (в 3,9 раза) и строительства (в 4,2 раза). Причем, у предприятий, сециализирующихся на «строительстве зданий», прибыль увеличилась в 5,9 раза, а в категории «строительство инженерных сооружений» — в 6,8 раза.

Кроме того, существенно выросла прибыль в сфере грузовых перевозок железнодорожного транспорта (в 2,2 раза), у предприятий водного транспорта (3,3 раза), воздушного и космического транспорта (в 3 раза), а также у представителей гостиничного бизнеса (в 5,1 раза).

Наибольший убытки за отчетный период понесли организации почтовой связи и курьерские службы, представители сферы спорта, отдыха и развлечений.

