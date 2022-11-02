У места повреждения «Северного потока» обнаруженные кратеры техногенного происхождения

Сегодня компания Nord Stream AG сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные», - сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что наличие техногенных кратеров у трубопровода косвенно свидетельствует в пользу версии о совершенном на нем террористическом акте.

Напомним, что обследование одного из мест повреждений газотранспортной системы «Северный поток» проводится при помощи специально оборудованного судна, которое ранее зафрахтовала Nord Stream AG.