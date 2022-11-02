С 2023 года стоимость патента для мигрантов в Москве вырастет с 5900 до 6600 рублей в месяц

Депутаты Московской городской думы приняли поправки в налоговое законодательство столицы. В том числе, парламентарии повысили региональный коэффициент, который применяется при рассчете стоимости трудового патента для мигрантов. С 2023 года она составит 6600 рублей в месяц, сообщила 2 ноября министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Напомним, трудовой патент нужен для легальной работы в России гражданам стран, что могут въехать в нашу страну без виз (например, из Азербайджана, Узбекистана и др). При оформлении этого документа иностранцы выплачивают авансовый платеж. Сумма, которую требуется уплатить, рассчитывают на основе минимальной, установленной налоговым кодексом, а также двух коэффициентов. Эта коэффициент-дефлятор Минэкономразвития РФ и региональный коэффициент, который власти регионов утверждают самостоятельно. Поэтому стоимость трудовых патентов в разных регионах страны различается.

Согласно поправкам, принятым Мосгордумой, с 2023 года региональный коэффициент будет повышен и составит 2,4229 (по сравнению с 2,4832 в текущем году). В денежном выражении стоимость трудового патента вырастет с текущих 5 900 рублей до 6 600 рублей в месяц. Это обусловлено ростом официальной заработной платы в 2022 году в традиционных для трудовых мигрантов отраслях. Повышение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки мигрантов с российскими гражданами, пояснила Мария Багреева.

Второе изменение в налоговое законодательство внесено по инициативе Депутатов Мосгордумы, которые обратили внимание властей Москвы на случаи, когда девелоперы не завершили строительство многоквартирных домов и дольщики, чтобы защитить свои права, вынуждены зарегистрировать общедолевую собственность на многоквартирный дом в целом. При этом они были вынуждены платить налог на имущество по самой высокой ставке (2%), тогда как для недостроенных частных жилых домов эта ставка составляет всего 0,3%. Поправки в закон устанавливают льготу, которая снижает ставку налога для собственников долей в многоквартирных "недостроях" и уравнивает их с владельцами частных недостроенных домов.

Кроме того, закон уточнил формулировку льготы в виде полного освобождения от налога на имущество организаций объектов автодорожной инфраструктуры. Она действует с 2003 года и ранее распространялась только на сооружения. Теперь, с 2023 года полностью от уплаты налога освободят также здания, которые используют для обслуживания, ремонта и содержания автодорог.