Шойгу: основная цель Запада уничтожение российской экономики

Сложившаяся ситуация выгодна США, которые стремятся использовать её для сохранения глобального лидерства, но основная цель коллективного Запада – уничтожение экономики и военного потенциала России.

Как передаёт РИА Новости, об этом на заседании совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии заявила глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь Вашингтону, – подчеркнул министр. – США стремятся использовать нынешнюю ситуацию, чтобы сохранить своё глобального лидерство и максимально ослабить другие страны, в том числе и своих союзников в Европе».

При этом Шойгу убеждён, что основная цель деструктивных усилий коллективного Запада другая. Речь, по его мнению, идёт о России.

«Уничтожение российской экономики, нашего военного потенциала, лишение возможности проводить независимую внешнюю политику – вот главная цель Запада», – резюмировал глава Минобороны РФ.

Как ранее писал «Эксперт», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему никому не удастся подорвать российскую экономику. По его мнению, это невозможно, так как РФ идёт своим курсом, несмотря на все трудности.

«Можно с уверенностью утверждать, что никому никогда не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность в стране», – говорится в обращении Лаврова, зачитанном на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, живущих за рубежом.

Глава внешнеполитического ведомства при этом обратил внимание на то, что Россия в условиях сильнейших санкций активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.