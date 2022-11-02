Сумма повседневной покупки россиян впервые опустилась ниже прошлогоднего уровня

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 24 по 30 октября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,4%, до 5 406 рублей. Размер среднего чека упал на 0,9%, до 661 рубля, что на 0,8% ниже, чем в тот же период прошлого года.

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«В период с 24 по 30 октября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,4%. Индекс недельных расходов составил 5406 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 3,1%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9% и в денежном выражении составил 661 рубль. Впервые за год средний чек оказался ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – разница составила 0,8%», — говорится в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

