ЦБ вскрыл факты инсайдерской торговли обыкновенными акциями «Распадской»

Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации при торговле обыкновенными акциями ПАО «Распадская» на организованных торгах, прошедших в ноябре 2020 года. По данным регулятора, инсайдерской информацией в частных целях воспользовались сотрудник аудиторской компании KPMG Дмитрий Смолин, сотрудник «Евраз Холдинг» Нарине Мамарян, ее муж Евгений Панов и близкие родственники: Кристина Мамарян и Грета Петросян.

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«В ходе реализации проекта компании EVRAZ plc по консолидации угледобывающего бизнеса на уровне ПАО "Распадская" лица получили доступ к информации о предстоящих решениях по повестке заседания совета директоров, связанных с готовящейся сделкой по приобретению 100% уставного капитала АО "ОУК "Южкузбассуголь" и выкупом акций у акционеров эмитента», — пояснили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что такая информация до ее опубликования являлась инсайдерской, поскольку носила точный и конкретный характер, содержала определенную независимым оценщиком для целей выкупа рыночную стоимость акций, значительно превышающую их текущие котировки, и могла оказать существенное влияние на рыночные цены акций на организованных торгах в случае ее распространения.

Раскрытие этой информации состоялось 13 ноября 2020 года, на что рынок отреагировал существенным ростом цен и объемом торгов акциями «Распадской», отметили в ЦБ. Смолин, Мамарян и ее родственники в течение нескольких дней до публикации информации в режиме основных торгов приобретали акции по ценам ниже выкупа, а затем продали их на пике роста.

«Согласно результатам проверки, лицами нарушен запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. При этом Мамарян Н.О. также нарушен запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. В связи с выявленными нарушениями Банк России в рамках компетенции принял ряд мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе приостановил торговлю по их счетам», — резюмировали в ЦБ.

