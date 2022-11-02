В создание технопарка в Зюзине вложат 1,5 млрд рублей - вице-мэр Москвы Ефимов

Строительный технопарк при поддержке города появится на юго-западе Москвы в районе Зюзино, участок под объект будет выдан в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестор вложит в реализацию порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор получит в аренду участок на юго-западе столицы и возведет там строительный технопарк площадью 24,7 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в городе появится 200 рабочих мест. Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Предприятие займется выпуском облегченных каркасов для объемно-модульного строительства, а также будет разрабатывать и применять добавки к цементам для повышения прочности материалов. Кроме того, в составе технопарка планируется создать научно-исследовательскую лабораторию.

«Предприятие будет выпускать свыше 500 тысяч квадратных метров продукции в год. Компания планирует поставлять изделия в регионы страны и экспортировать около 30 процентов от общего объема произведенных материалов. В результате реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать более 75 миллионов рублей», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Инвестором станет научно-производственная компания, которая занимается производством и реализацией строительных запатентованных технологий simkart (легких бетонных перекрытий) и comfit (арматурной закладки) для жилых помещений.

«Участок площадью почти один гектар, который город выделит для создания строительного технопарка, расположен на Балаклавском проспекте, владение 26. Он будет предоставлен в аренду на пять лет без проведения торгов», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.