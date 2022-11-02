В США признали, что Россия превратила «великую победу» Запада в большой провал

Запад первоначально считал, что одержал над Россией «великую победу» в ООН, но это не так.

Об этом американский эксперт Брендан Коул написал в колонке для издания Newsweek. Он, в частности, напомнил, что мартовское голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое осуждало действия Москвы на Украине, было «преподнесено западными дипломатами как великая победа».

«Но надо понимать, что такого рода формализованное голосование в Генассамблее замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», – отмечает автор статьи.

В этой связи он напомнил, что на Глобальном Юге распространено мнение, что Россию вынудили начать специальную военную операцию.

«У всего мира есть глубокая обида на Запад за всё его колониальное прошлое и всё остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении РФ», – пояснил эксперт.

По его мнению, Вашингтон и их союзники уже давно изучают возможные пути по исключению РФ из «Большой двадцатки». Но сделать сейчас это фактически нереально, так как принимающая сторона грядущего саммита G20 – Индонезия, а также КНР, ЮАР, Бразилия и Индия не поддержат такой шаг.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение РФ из G20. Глобальный мировой порядок изменился и отворачивается от США и Евросоюза. Поэтому осуждение действий Москвы не получило широкого отклика за пределами западного мира и это пора признать», – резюмировал Коуэл.