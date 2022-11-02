ВКС РФ наносили удары по военным объектам Украины ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции на Украине уже неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам противника новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информированный источник, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Но для ее применения было переоборудовано ещё некоторое число строевых самолётов предыдущей модификации Ту-22М3.

Собеседники агентства утверждает, что в ходе спецоперации на Украине переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры противника.

В результате в боевых условиях была полностью подтверждена высокая эффективность ракет с высокой точностью поражать наземные объекты. При этом ни одна ракета Х-32 не была перехвачена украинскими системами ПВО.

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Х-32 – российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» дальностью до 1 000 км и скоростью 5 600 км в час, разработана МКБ «Радуга».

Разработана на замену Х-22 и принята на вооружение 2016 году, предназначена для глубоко модернизированного варианта дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 – Ту-22М3М. Его первая выкатка Ту-22М3М состоялась16 августа 2018 года на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Он способен нести сверхзвуковые управляемые ракеты, а также бомбы для всепогодного и круглосуточного нанесения ударов по наземным и морским целям. Самолеты этого типа могут быть носителями ядерного оружия. Сам самолёт пока на вооружение ВКС РФ не поступил, его лётные испытания продолжаются, однако ракета уже отработана на переоборудованных Ту-22М3.

Х-32, предназначенная для уничтожение надводных кораблей, имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что её прозвали «убийцей авианосцев». В современных условиях Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели.