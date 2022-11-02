Владимир Путин наказал защитить фермеров от бюрократов

Президент России Владимир Путин накануне в ходе рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи поднял тему поддержки местных фермеров, которые, по его словам, «всегда составляли значительную часть экономики региона». Глава государства считает необходимым провести «разбюрокрачивание» аграрного сектора.

«Надо только так организовывать работу, чтобы бюрократия не мешала людям воспользоваться теми инструментами, которые государство предоставляет для того, чтобы поддержать их работу. Когда бюрократии очень много, она заедает постоянно всех, и знаю, что и в этой сфере проблем хватает, поэтому нужно максимально разбюрокрачивать и освобождать пути, по которым помощь от государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей», — заявил Владимир Путин.

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В свою очередь, губернатор Краснодарского края сообщил, что в регионе на сегодняшний день насчитывается 13 тысяч фермеров и «даже, наверное, чуть больше». «И сегодня, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, — они максимально защищены, в том числе перед “акулами” агропромышленного бизнеса — агрохолдингами».

«Малые фермерские хозяйства в самом деле сегодня сталкиваются с рядом ограничений для вывода своей продукции на широкий круг потребителей — даже если эти потребители находятся от них в радиусе 100 км, — подтвердила “Эксперту” операционный директор фермерской платформы «Доброед» Юлия Иванова. — Бюрократические и ограничительные препятствия просто душат малый бизнес сектора АПК. Сектору, и в первую очередь именно малым предприятиям, крайне необходимы увеличение количества цифровых проектов, которые позволят сократить число бюрократических процедур и посредников в их работе, а также усиление мер поддержки со стороны государства в лице местных властей».

Данная проблема, безусловно, касается не только Краснодарского края и не только фермеров. В различных мерах поддержки, не сводящихся к борьбе с бюрократией чиновничьего аппарата, нуждается весь малый бизнес. Как отметил в комментарии «Эксперту» Дмитрий Аббакумов, координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе, для бизнеса (особенно — для МСБ), важна возможность в полной мере пользоваться господержкой. Большую роль в этом играют региональные инициативы. Например, в Костромской области выработан механизм авансирования в размере 50% государственных контрактов для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Учреждения социальной сферы заключили с аграриями области 530 контрактов. Под будущие поставки сельхозпредприятиям и фермерам перечислено 28,7 млн рублей. Для обеспечения сохранности продукции в летний период в школах, детсадах, социозащитных учреждениях проведены ремонты овощехранилищ, рассказал Дмитрий Аббакумов.

В следующем году регион продолжит практику авансирования. Крайний срок заключения контрактов — 1 апреля. Поручено проработать включение в программу федеральных учреждений на территории региона. Кроме того, распространить практику авансирования и на другие виды продуктов питания, прежде всего, на мясную продукцию. В этом отношении крайне важна финансовая поддержка предприятий, и оказывать ее нужно максимально прозрачно, просто и оперативно.

«Решения об оказании финансовой поддержки тем или иным отраслевым структурам бизнеса должны приниматься автоматически на основе чётко установленных критериев и поступать непосредственно на счёт компании из федерального, регионального или муниципального казначейства на основе заключения кредитной или финансовой организации или территориальной структуры одного из федеральных объединений предпринимателей», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестиционной политике Владимир Гамза.

По его мнению, это позволит кардинально сократить бюрократические структуры и процедуры оказания поддержки бизнеса, сделать систему поддержки справедливой, всеобщей и некоррупционной.