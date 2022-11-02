Глава Itochu: Японии не сможет выжить без российской нефти

Япония, как известно, почти полностью зависит от импорта энергоносителей. Это значит, уверен глава крупного торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи, что она не может прожить без российских углеводородов. О зависимости Страны восходящего солнца от нефти и газа из России Окафуджи рассказал в интервью Financial Times.

Руководитель компании Itochu, главным акционером которой, кстати, является Уоррен Баффет, полагает, что Токио продолжит покупать у Москвы энергоносители, если получит поддержку своей позиции у США и Евросоюза.

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«В отличие от Европы или США Япония зависит от импорта почти всех энергоресурсов,- подчеркнул Масахиро Окафудзи.- Это значит, что заставить ее разорвать связи с Россией не могут даже санкции. Реальность такова, что мы не сможем выжить, если не продолжим импортировать (энергоносители) из России. Пусть даже в меньших объемах».

К мнению Масахиро Окафудзи в Японии прислушиваются. Он является одним из наиболее авторитетных, харизматичных и агрессивных бизнесменов в стране. Масахиро никогда не скрывал своего критического отношения к попыткам заставить бизнес ставить интересы геополитики выше интересов торговли.

В последнее время популярен новый термин «френдшоринг», означающий сотрудничество и налаживание деловых связей и цепочек поставок только с дружественными странами. Для Японии такими дружественными странами являются США и Европа. Однако чрезмерное увлечение френдошорингом несет в себе и определенные риски.

«Это (риски) неизбежно,- заявил Окафуджи,- но если эта тенденция продолжится, то она ослабит инвестиционный аппетит компаний и их способность к инновациям и конкуренции. Следовательно, френдшоринг вреден для глобальной экономики».

Япония, напомним, полностью поддержала западных «друзей» и присоединилась к санкциям против России. Однако она не вышла из огромных энергетических проектов в России из-за зависимости от российских энергоносителей. Доля сжиженного газа из России в газовом балансе Японии составляет почти 9%, а нефти – 4%. Правительство Японии, Itochu и индийская компания ONGC Videsh остались инвесторами нефтегазового проекта «Сахалин 1», который, к слову, покинул ExxonMobil. Владимир Путин подписал в октябре указ о создании оператора, во главе которого будет «Роснефть».

Несмотря на изоляцию России на западных рынках, у Москвы, по словам Окафуджи, есть достаточно способов остаться поставщиком энергоресурсов. Залогом успеха для Москвы является высокий спрос на российские нефть и газ у таких гигантов, как Китай и Индия.

