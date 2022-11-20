Акция недели: «Детский мир» выкупит свои акции

По итогам этой недели Индекс МосБиржи снизился всего на 0,5%, но в минусе при этом оказалось три четверти входящих в него бумаг. На этом фоне очень выделялись акции «Детского мира», взлетевшие по итогам недели на 19,59%, закрыв торги пятницы на отметке 63,98 руб.

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