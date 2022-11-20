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Акция недели: «Детский мир» выкупит свои акции

Глеб Баранов
20 ноября 2022, 11:38

Лидером роста в составе Индекса МосБиржи стали на этой неделе акции «Детского мира». Причиной этого стали новости о том, что компания будет выкупать их по оферте и в рамках buyback.

Андрей Любимов/ РБК/ТАСС