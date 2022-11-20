«Будет больше архаики»: профессор МГУ спрогнозировала упрощение экономики в РФ

В ближайшее время структура российской экономики будет упрощаться, потребуется большее количество рабочих рук, при этом в стране неизбежен дефицит кадров не только из-за демографии, но и из-за мобилизации, которая коснулась прежде всего «синих воротничков», работающих на производствах. Экономист-географ, доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич считает, что с самыми серьезными санкционными последствиями стране еще предстоит столкнуться в 2023 году. Об этом она рассказала в интервью Forbes Talk, призвав «не бежать впереди паровоза» и помнить, что Россия «прошла через такое количество ударов, что, в общем, опыт уже наработан».

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«Экономика будет упрощаться, в ней будет больше архаики. Чем больше архаики, тем больше нужно рабочих рук. А у нас в трудоспособный возраст сейчас входит крошечное поколение, которое на четверть меньше поколения тридцатилетних. У нас и так сжатие рабочей силы неизбежно из-за нашей демографической пирамиды, и тут еще добавочка вышла. Поэтому для экономики мобилизация — это сильный удар», — считает Зубаревич.

По ее данным, реальное влияние санкций началось с июля, показатели в лесодобывающей промышленности и лесопераработке упали на 17%, в металлургии — минус 8-9%, в металлопрокате — минус 10%. Санкции на нефть вступят в силу в декабре, на нефтепродукты — в конце февраля, поэтому значимые результаты ограничений в России почувствуют уже в 2023 году. При этом профессор отметила, что «российский бизнес невероятно живучий, ему больно и тяжело, но он пытается выкрутиться» и пока это неплохо получается.

Зубаревич также считает, что большая часть россиян столкнулась с «чудовищным» обнищанием из-за отсутствия эмпатии и навыков логического мышления. В силу сложившихся обстоятельств граждане предпочитают заботиться исключительно о своем ближнем круге. При этом и модель поведения государства остается довольно специфической.

«Мир ограничен выживанием и сохранением бондингового социального капитала — это взаимоотношения с близким кругом, то есть родней и несколькими друзьями, которые, если что, тебе помогут. Это издержки чудовищного обнищания значительной части российского населения. У 40% россиян денежные доходы ниже, чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году. В значимой своей степени Россия — бедная страна. Ведет себя как бедная страна: "Я забочусь о себе, о своем близком круге, остальное меня не касается», — отметила Зубаревич.

Она подчеркнула, что в России сейчас и люди среднего класса «тоже пошли вниз, в сторону выживания», потому что государство «четко таргетировано на свой базовый электорат пенсионеров, на поддержку уязвимых групп населения, и ему в общем по барабану этот самый средний класс».



