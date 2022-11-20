«Киев — русский город»: Медведев ответил на угрозы Украины вернуть Крым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил «тараканам, расплодившимся в киевском инсектарии», которые постоянно грозят «вернуть Крым». Он заявил, что их цели ему понятны, и напомнил «непреложные факты» из истории Киева.

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«Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова "Бег"», — написал в своем Telegram-канале Медведев.

В связи с этим, зампред Совбеза напомнил «непреложные факты» о том, что, во-первых, «Киев – столица Древней Руси», во-вторых, «Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи», и в-третьих, «Киев – республиканская столица в составе СССР».

«И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать…», — заключил Медведев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении на Крым. Он подчеркнул, что страна обязательно вернет полуостров, однако точных сроков не назвал.