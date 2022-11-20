Патриарх Кирилл заявил, что церковь «никак не участвует в политике»

В день своего 76-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения он обратился к верующим, заявив, что вокруг тем о «междоусобной брани на просторах исторической Руси» сейчас создалось большое напряжение, однако церковь в политике не участвует, а лишь «принимает близко к сердцу скорбь людей».

Статья по теме: Патриарх во Владикавказе встретился с Новаком, Чайкой и Меняйло

«Церковь никак не участвует в политике, но принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа, и, конечно, сегодня особая наша молитва — о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые, движимые темной сторонней силой, работают на разделение единого тела РПЦ», — цитирует пресс-служба патриархии предстоятеля.

Патриарх поблагодарил епископат РПЦ, а также духовенство и верующий народ за единомыслие в «непростые времена». Отдельную благодарность он выразил президенту РФ Владимиру Путину и «всем властям».

«Я хотел бы выразить благодарность президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, с которым у патриарха, представляющего в этих контактах с президентом всю церковь, имеется единомыслие по очень важным вопросам современности. Хотел бы выразить благодарность президенту и всем властям за те условия, в которых сегодня в Российской Федерации осуществляется служение Русской Православной Церкви», — отметил патриарх, подчеркнув, что церковь сейчас «активно вовлечена в систему образования, в работу Вооруженных Сил, во взаимоотношения с интеллигенцией и с миром науки».

Во время богослужения полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев зачитал поздравление главы государства по случаю дня рождения патриарха.

«На посту предстоятеля РПЦ Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства», — говорится в поздравлении Путина.