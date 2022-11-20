Силуанов объяснил, почему решение ООН о репарациях Украине не пройдет

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по механизму выплаты Российской Федерацией репараций Украине не имеет юридической силы. В Москве расценивают ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Статья по теме: Выход России из зерновой сделки может «похоронить» ООН

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — заявил Силуанов.

14 ноября участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию по составлению международного реестра ущерба, предположительно причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Как уточняет ТАСС, в начале дебатов постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что такая резолюция предназначена, чтобы легализовать изъятие российских активов, замороженных западными странами.

