Синоптик предупредил москвичей о внезапных ледяных дождях

Минувшие сутки в Черноземье и Среднем Поволжье ознаменовались ледяными дождями и гололедом из-за прохождения теплого атмосферного фронта. Дороги, тротуары и ветви деревьев покрылись внушительным ледяным панцирем, местами до 11 мм. Во вторник полоса ледяных дождей пройдет через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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«В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье от 2 мм на востоке до 10 мм на западе», — предупредил Тишковец.

Синоптик призвал автомобилистов быть осторожными и помнить, что на обледенелой дороге длина тормозного пути увеличивается втрое – при скорости 60 км/ч – до 70 метров, при 100 км/ч – почти до 200 метров.