Специалист рассказал, что может продлить работу смартфона на морозе

Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к быстрой и полной разрядке аккумулятора, рассказал РИА Новости эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» Сергей Биржевой. Чтобы оставаться всегда на связи, он посоветовал использовать при низких температурах гарнитуру и нагревательный чехол, а также максимально сокращать время разговоров.

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«Низкие температуры — это "тяжелые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке. Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», — рассказал Биржевой.

Устройства с Li-ion аккумулятором на морозе, по его словам, можно использовать не более 10 минут. Для сохранения заряда лучше воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить устройство во внутренний карман одежды. Можно также использовать специальный нагревательный чехол. Он хоть и расходует энергию батареи, но предотвращает стремительную разрядку аккумулятора.

Эксперт также посоветовал перед выходом на улицу включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. Придя домой, нужно дать телефону согреться до комнатной температуры и только потом начать его заряжать, отметил Биржевой.

