Стоимость поставок трубопроводного газа из РФ в Китай выросла на 182%

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в январе — октябре текущего года составила $3,1 млрд, что на 182% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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При этом, онлайн-система ведомства не приводит физический объем импортируемого трубопроводного газа за последние месяцы, причем не только из России, но и из всех стран-поставщиков.

По данным таможенного управления КНР, первое место среди государств, поставляющих Китаю топливо по газопроводу, занимает Туркмения: за 10 месяцев стоимость поставок составила $8,23 млрд (+53% в годовом исчислении). На втором месте — Россия, на третьем — Мьянма ($1,13 млрд, -2,6%). На четвертом месте находится Казахстан ($996,5 млн, +15,2%), на пятом — Узбекистан ($916,7 млн, +52,5%).

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в Китай в прошлом году превысили 7,53 млн тонн (рост в 2,5 раза), их стоимость достигла $1,5 млрд (рост в 2,4 раза).

