В Хабаровском крае откроют школы погонщиков собачьих упряжек

Власти Хабаровского края при поддержке Русского географического общества (РГО) намерены возродить традиции ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья. В частности, в муниципалитетах края планируется открыть школы каюров для детей и взрослых, и уже в начале следующего года провести первые соревнования по ездовому собаководству, сообщается на сайте хабаровского отделения РГО.

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«Почти 90 лет не велось системной работы в целях сохранения традиции использования собак, профильных ремесел, проведения гонок, направленных на селекционную работу, создания питомников для сохранения местной аборигенной породы собак – амурских лаек. Сегодня инициативной группе проекта приходится практически с нуля, зачастую наощупь, закрывать эти пробелы», — рассказали в пресс-службе РГО.

В феврале 2023 года запланировано проведение первого кубка Хабаровского края по традиционному ездовому собаководству. Помимо трехдневных гонок на собачьих упряжках, пройдут еще и детские гонки. Летом следующего года состоится комплексная, научная кинолого-этнографическая экспедиция ученых ДВО РАН, Хабаровского отделения РГО и РГАУ в бассейне реки Амур с целью исследования популяции амурской лайки и сбора историко-этнографического материала по теме традиционного собаководства народов Приамурья. В нанайском селе Верхний Нерген будет создана пилотная школа каюров, в перспективе школы погонщиков собак должны появиться и в других муниципалитетах края.

