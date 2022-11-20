Стратегические объекты ЗАЭС подверглись массированным обстрелам со стороны Киева

В результате массированного обстрела со стороны ВСУ были повреждены стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По данным Минобороны РФ, ВСУ 19 ноября выпустили по территории станции 11 снарядов, а утром 20 ноября — еще 14. Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС.

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«Шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, две — в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — заявил Карчаа.

Выбросов радиации, по его данным, не произошло, никто из персонала не пострадал.

В комментарии ТАСС Карчаа уточнил, что также было зафиксировано попадание ракеты в спецкорпус №2, где находится свежее ядерное топливо. ВСУ, по его словам, «били опять по квадрату СХОЯТ», сейчас там идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. Если бы эти конструкции были ниже, осколки прилетели бы на саму площадку, считает специалист. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул он.

В Минобороны РФ отметили, что Киев не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. По данным военного ведомства, ВСУ 19 ноября выпустили 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а утром 20 ноября зафиксировано еще два массированных обстрела.

«С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию», — уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут еще уточнятся после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте организации.