В Екатеринбурге создали первый в мире винный алкомат

Специалисты екатеринбургской компании «Недремлющее око», специализирующейся на разработке систем наблюдения и распознавания лиц, создали вендинговый аппарат, который работает по принципу советских автоматов с газировкой, но только разливает по бокалам вино. Прототип автомата разработчики представили на «Вин Фесте» в Волгограде и уже получили много предзаказов, сообщает портал 66.ru.

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«Примерно через месяц должна быть готова первая промышленная партия — пять штук. По всем алкоматам уже есть предзаказы из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Их установят в винотеках и ресторанах. Большую часть деталей мы делаем сами, недостающие комплектующие заказываем в разных местах», — рассказал руководитель «Недремлющего ока» Леонид Стариков.

Он также отметил, что алкоматами заинтересовалась торговая сеть «Лента». В гипермаркетах их можно было бы установить в отделах с алкоголем, чтобы люди смогли перед покупкой продегустировать вино. В одном автомате можно хранить от восьми до 16 бутылок вина.

Стариков пояснил, что купить вино в автомате смогут только совершеннолетние через приложение, куда заранее нужно загрузить свое фото и скан документа, подтверждающего возраст. Человек будет внесен в базу, и при следующем подходе к алкомату система сравнит лицо с фото, откроет доступ к вину и спишет соответствующую сумму с карты.

