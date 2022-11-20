Российские военные поразили дивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

За прошедшие сутки на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях российские военнослужащие пресекли несколько атак ВСУ. В городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» ВКС России уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины, а под Харьковом разбили артиллерийский дивизион, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские подразделения сорвали планируемую атаку трех ротных групп ВСУ в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной ЛНР. Кроме того, была пресечена попытка атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате действий российских военнослужащих, подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов, уточнил представитель Минобороны.

Конашенков сообщил, что на Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп были сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

Всего за сутки в ходе СВО был поражен один пункт управления, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-ти районах. В районе Краматорска ДНР высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской РСЗО «HIMARS». Российские средства ПВО сбили шесть беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7293 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

