Акции дня: бумаги «Детского мира» растут вопреки рынку

Российский рынок акций открыл неделю торгов на Мосбирже общем падением индексов. Среди немногочисленных лидеров роста оказались бумаги ритейлера «Детский мир», которые подорожали на +5,06% до 67,22 рублей во среду, 21 ноября.

Акции «Детского мира» дорожали в попытке восстановить позиции после обвала, вызванного новостями о грядущем преобразовании компании в частную, считает Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».

«Повышенная волатильность в акциях компании обусловлена потоком корпоративных новостей. В понедельник эмитент объявил о выкупе акций по 71,5 руб. С учетом новых вводных получаем потенциальный сценарий широкого боковика акций "Детского мира" в коридоре 60–70 руб. И чем дальше, тем выше может быть цена к верхней границе при условии реализации озвученной на данный момент схемы реорганизации», - добавили эксперты «БКС Экспресс».

Компания «Детский мир» планирует трансформацию из публичного в частный бизнес. Для этого ритейлер выкупит свои акции в два этапа. В первый этап на сумму 1,6 млрд руб. или не более 10% чистых активов компании. Второй этап пройдет после процедуры реструктуризации компании. Совет директоров принял цену выкупа в размере 71,5 рублей за штуку.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -1,81% до 2166,31 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,16% до 1122,29 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:38 мск составила 86,75 долларов за баррель (-0,99%). Российская валюта слабела – 60,87 руб. за доллар.